Вірменія готова «поновити участь» у мирних переговорах із Азербайджаном

Міністерство закордонних справ Вірменії заявило про готовність «поновити участь» у мирних переговорах із Азербайджаном на наступний день після того, як Баку запропонував прямі перемовини. Про це повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

МЗС заявило 22 листопада, що Єреван готовий взяти участь у переговорах, якщо вони будуть базуватися на трьох основних принципах, які голова вірменського уряду Нікол Пашинян називав погодженими в переговорах за посередництва Заходу в 2022 і 2023 роках.

Серед таких умов відомство називає «взаємне визнання та повагу територіальної цілісності один одного без двозначностей, завершення делімітації кордону на основі Алма-Атинської декларації (1991 – ред.) і розблокування торгівлі, транспорту та комунікацій регіону на основі повної поваги до суверенітету, юрисдикції, взаємності та рівності між державами».

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Азербайджан відмовився взяти участь у зустрічі з Вірменією на рівні міністрів закордонних справ у Вашингтоні, запланованій на 20 листопада, після нібито «односторонніх і упереджених» зауважень високопоставленого чиновника США, зроблених під час слухань у Конгресі щодо Нагірного Карабаху.

Помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджиєв заявив, що Вірменія «має зрозуміти, що коріння миру тут, а не у Вашингтоні, Брюсселі та Парижі».

Азербайджан 21 листопада запропонував провести прямі переговори з Вірменією щодо укладення мирного договору у прийнятному для обох сторін місці, в тому числі вздовж державного кордону між двома країнами.

Останніми днями Азербайджан заявив, що відмовився від посередництва Франції та США через їхню упередженість «на користь Вірменії».