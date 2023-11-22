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Вірменія готова «поновити участь» у мирних переговорах із Азербайджаном

Азербайджанський поліцейський на блокпосту в Зангеланському районі, донедавна конрольованому невизнаним Нагірним Карабахом, вересень 2023 року. Серед умов для переговорів Єреван називає «взаємне визнання та повагу територіальної цілісності один одного без двозначностей»
Азербайджанський поліцейський на блокпосту в Зангеланському районі, донедавна конрольованому невизнаним Нагірним Карабахом, вересень 2023 року. Серед умов для переговорів Єреван називає «взаємне визнання та повагу територіальної цілісності один одного без двозначностей»

Міністерство закордонних справ Вірменії заявило про готовність «поновити участь» у мирних переговорах із Азербайджаном на наступний день після того, як Баку запропонував прямі перемовини. Про це повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

МЗС заявило 22 листопада, що Єреван готовий взяти участь у переговорах, якщо вони будуть базуватися на трьох основних принципах, які голова вірменського уряду Нікол Пашинян називав погодженими в переговорах за посередництва Заходу в 2022 і 2023 роках.

Серед таких умов відомство називає «взаємне визнання та повагу територіальної цілісності один одного без двозначностей, завершення делімітації кордону на основі Алма-Атинської декларації (1991 – ред.) і розблокування торгівлі, транспорту та комунікацій регіону на основі повної поваги до суверенітету, юрисдикції, взаємності та рівності між державами».

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Азербайджан відмовився взяти участь у зустрічі з Вірменією на рівні міністрів закордонних справ у Вашингтоні, запланованій на 20 листопада, після нібито «односторонніх і упереджених» зауважень високопоставленого чиновника США, зроблених під час слухань у Конгресі щодо Нагірного Карабаху.

Помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджиєв заявив, що Вірменія «має зрозуміти, що коріння миру тут, а не у Вашингтоні, Брюсселі та Парижі».

Азербайджан 21 листопада запропонував провести прямі переговори з Вірменією щодо укладення мирного договору у прийнятному для обох сторін місці, в тому числі вздовж державного кордону між двома країнами.

Останніми днями Азербайджан заявив, що відмовився від посередництва Франції та США через їхню упередженість «на користь Вірменії».

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