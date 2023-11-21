МЗС Азербайджану пропонує Вірменії прямі мирні переговори

Азербайджан 21 листопада запропонував провести прямі переговори з Вірменією щодо укладення мирного договору у прийнятному для обох сторін місці, в тому числі вздовж державного кордону між двома країнами.

«Азербайджан готовий до прямих двосторонніх переговорів з Вірменією для якнайшвидшого укладення мирної угоди», – заявило Міністерство закордонних справ Азербайджану.

У відомстві висловили думку, що «дві країни повинні разом вирішити майбутнє своїх відносин». Баку також закликало вірменську сторону «уникати нових непотрібних затримок».

Єреван наразі не відповів на пропозицію Азербайджану.

Останніми днями Азербайджан заявив, що відмовився від посередництва Франції та США через їхню упередженість «на користь Вірменії».

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Помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджиєв заявив, що Вірменія «має зрозуміти, що коріння миру тут, а не у Вашингтоні, Брюсселі та Парижі».

Заява з Баку від 21 листопада слідує за повідомленням МЗС Вірменії про те, що Єреван подав Азербайджану свою шосту пропозицію щодо мирної угоди після заклику Пашиняна 18 листопада «активізувати дипломатичні зусилля для досягнення підписання мирного договору».

Вірменія «зберігає прихильність до укладення та підписання документа про нормалізацію відносин на основі раніше оголошених принципів», – заявили в МЗС Вірменії.

У останніх публічних заявах Пашинян закликав керівництво Азербайджану публічно взяти на себе зобов’язання дотримуватися трьох ключових принципів для досягнення миру, які, за його словами, були узгоджені сторонами під час кількох раундів переговорів за посередництва Заходу в 2022 і 2023 роках.

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Принципами є визнання територіальної цілісності одна одної, делімітація кордонів країн на основі Алма-Атинської декларації 1991 року та відкриття регіональної торгівлі, транспорту та зв’язку з дотриманням суверенних юрисдикцій.

В інтерв’ю азербайджанській службі Радіо Свобода спеціальний представник ЄС з питань Південного Кавказу та кризи в Грузії Тойво Клаар, заявив, що Брюссель прагне «швидких кроків» до нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном. Деякі країни-члени стурбовані тим, що нормалізація триває надто довго, сказав Клаар в інтерв’ю 20 листопада.

У вересні 2023 року азербайджанська армія провела операцію з відновлення контролю над сепаратистським регіоном Нагірний Карабах. Влада тамтешніх етнічних вірмен капітулювала і нині бере участь у переговорах про реінтеграцію Карабаху в Азербайджан.