Вірменія вперше з 2009 року не буде присутня на саміті під егідою РФ 

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не візьме участі у черговому саміті Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), який відбудеться у Мінську 23 листопада, повідомила пресслужба вірменського уряду.

Про свою відсутність на саміті Пашинян сповістив телефонній розмові з Олександром Лукашенком.

Прем’єр Вірменії «висловив сподівання, що колеги з ОДКБ з розумінням поставляться до цього рішення», уточнили у пресслужбі уряду.

Таким чином Вірменія вперше з 2009 року не візьме участь у саміті ОДКБ.

Російські ЗМІ з посиланням на речника президента РФ Дмитра Пєскова пишуть, що у Кремлі не знали про рішення Пашиняна пропустити зустріч.

Раніше прем’єр-міністр Вірменії заявив, що Єреван був змушений переглянути відносини з іншими країнами та шукати нових партнерів у сфері безпеки через дії Росії. Він наголосив, що Москва не змогла виконати свої союзницькі зобов’язання перед Вірменією у конфлікті в Нагірному Карабаху, і заявив, що не бачить жодних переваг у присутності російських військових баз на території країни.

Вірменія, яка входить у військовий блок ОДКБ поряд із низкою країн з колишнього СРСР, раніше оголосила, що її війська не братимуть участі у військових маневрах ОДКБ, провідною силою в якому є Росія.