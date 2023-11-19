Росія: жительку Дагестану оштрафували за відео Радіо Свобода про евакуацію з Авдіївки

Міський суд Кізляра в Дагестані визнав місцеву жительку Асіят Магомедову винною в «дискредитації» російської армії через опубліковане в статусі WhatsApp відео Радіо Свобода, повідомляє проєкт Кавказ.Реалії.

Сюжет розповідає про евакуацію дружини та дитини українського військовослужбовця з обложеної російськими військами Авдіївки.

Місцевий житель, який служить у збройних силах України, залишається захищати населений пункт, при цьому його родину, в тому числі п’ятирічного сина, евакуюють у безпечне місце. Хлопчик запитує: «А як я без тата спатиму?» і розповідає, що Авдіївку сильно обстрілюють, але він уже знає, що робити при обстрілах.

У суді Магомедова заявила про каяття та зізналася, що не знала, що ролик порушує російське законодавство.

«В результаті перегляду даних ресурсів у Магомедової склалася стійка думка, що в ході проведення збройними силами Російської Федерації спеціальної військової операції на території України вмирають мирні люди», – йдеться в рішенні суду.

Санкції адміністративної статті, за якою її звинувачують, передбачають штраф від 30 до 50 тисяч рублів. На скільки саме оштрафували Магомедову, невідомо.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста та села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет та дронів. Незважаючи на докази та свідчення свідків, Росія від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.

Днями проєкт DeepState повідомив, що армія Росії фактично проломила лобову оборону ЗСУ у промзоні Авдіївки з боку окупованої Ясинуватої – це південний схід міста. За даними Генерального штабу, російські війська продовжують спроби оточити Авдіївку.