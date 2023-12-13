Азербайджан і Вірменія обмінялися військовополоненими

Азербайджан і Вірменія взаємно звільнили військовополонених 13 грудня – про це повідомляють місцеві служби Радіо Свобода.

Обмін військовослужбовцями відбувся 13 грудня на ділянці азербайджано-вірменського кордону в Газахському районі Азербайджану.

Відомо, що Вірменія звільнила двох азербайджанських військових Гусейна Ахундова та Агшина Бабірова. Баку, зі свого боку, передав Єревану 32 полонених.

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Про домовленість щодо обміну стало відомо 7 грудня.

За даними вірменських правозахисників, зараз в Азербайджані утримуються 23 вірмени, в тому числі колишні лідери республіки Нагірний Карабах, яка припиняє існування з 1 січня 2024 року.

У вересні азербайджанська армія провела операцію з відновлення контролю над регіоном. Влада етнічних вірмен капітулювала і нині бере участь у переговорах про реінтеграцію Карабаху в Азербайджан. Це супроводжується протестами в Єревані і виїздом населення з Нагірного Карабаху. Влада Вірменії 27 вересня повідомила, що регіон вже покинули понад 50 тисяч вірмен.