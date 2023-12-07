Вірменія й Азербайджан обмінялися полоненими

Вірменія й Азербайджан домовилися про обмін затриманими військовими. Баку відпустив 32 особи, Єреван – двох, йдеться у спільній заяві адміністрації президента Азербайджану Ільгама Алієва й апарату прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

У заяві окреслені також інші «відчутні кроки» на шляху зміцнення довіри і зазначається, що є історична можливість досягти довгоочікуваного миру.

«Обидві країни ще раз підтверджують свій намір нормалізувати відносини і досягти мирного договору на основі поваги до принципів суверенітету і територіальної цілісності», – йдеться у повідомленні.

Крім того, Вірменія вирішила відкликати свою кандидатуру на проведення 29-ої сесії Конференції сторін Рамкової Конвенції ООН (СОР-29) про зміну клімату на підтримку кандидатури Азербайджану. Азербайджанська ж сторона заявила, що підтримує кандидатуру Вірменії зі Східноєвропейської групи на членство у Бюро СОР.

Вірменія й Азербайджан і далі обговорюватимуть впровадження додаткових заходів зміцнення довіри, йдеться у заяві. Вони також закликали міжнародну спільноту підтримати їхні зусилля, які, за їхніми словами, сприятимуть розбудові взаємної довіри між двома державами і матимуть позитивний вплив на весь Південний Кавказ.

Азербайджан і Вірменія робили попередні кроки до офіційної мирної угоди після того, як у вересні Баку відновив контроль над сепаратистським регіоном Нагірний Карабах, що привело до масового виїзду етнічних вірмен із регіону.

Представники двох країн минулого тижня провели зустріч комісій із делімітації кордонів і домовилися активізувати майбутні переговори з цього питання, яке було ще однією темою попередніх обговорень.