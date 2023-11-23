У Мінську розпочався саміт ОДКБ – через відсутність Вірменії немає кворуму

У столиці Білорусі Мінську в Палаці Незалежності розпочався саміт Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). У ньому беруть участь Олександр Лукашенко, президент Киргизії Садир Жапаров, лідер Казахстану Касим-Жомарт Такаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон. Останнім до білоруської столиці прилетів президент Росії Володимир Путін.



Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, перед зустрічами на найвищому рівні міністр закордонних справ Білорусі Сергій Алейнік визнав наявність проблеми з кворумом для схвалення рішень, але заявив журналістам, що незважаючи на відсутність вірменської делегації, схвалені рішення будуть легітимними.



«Я мав телефонну розмову зі своїм вірменським колегою Араратом Мірзояном. Ми обговорювали, в тому числі, ці питання та механізми ухвалення рішень. Усі рішення, які сьогодні будуть ухвалені, є абсолютно легітимними», – сказав Алейнік.



Як повідомляє білоруське державне агентство БелТА, міністр зазначив, що згідно з правилами і процедурами ОДКБ, всі рішення схвалюються за погодженням з усіма країнами.



«Ми домовилися, що після саміту генеральний секретар ОДКБ відвідає Єреван. І, звісно, всі рішення, які були тут узгоджені в рамках погоджувальної комісії, ми передамо нашим вірменським партнерам. І ми будемо розраховувати на те, що вони до нас приєднаються», – пояснив він.



Раніше стало відомо, що прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не візьме участі у саміті ОДКБ.

Таким чином Вірменія вперше з 2009 року не бере участь у саміті ОДКБ.

Прем’єр Вірменії раніше заявляв, що Єреван був змушений переглянути відносини з іншими країнами та шукати нових партнерів у сфері безпеки через дії Росії. Він наголосив, що Москва не змогла виконати свої союзницькі зобов’язання перед Вірменією у конфлікті в Нагірному Карабаху, і заявив, що не бачить жодних переваг у присутності російських військових баз на території країни.

Вірменія, яка входить у військовий блок ОДКБ поряд із низкою країн з колишнього СРСР, раніше оголосила, що її війська не братимуть участі у військових маневрах ОДКБ, провідною силою в якому є Росія.