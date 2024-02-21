Росія звільнила азербайджанського фітнес-тренера, затриманого на вимогу Вірменії

Міністерство закордонних справ Азербайджану 21 лютого повідомило, що російська влада звільнила азербайджанського фітнес-тренера Каміля Зейналли, який за кілька годин перед тим був затриманий у московському аеропорту на запит Вірменії.

Раніше речник МВС Вірменії Нарек Саркісян повідомив Радіо Свобода, що Зейналли розшукують у Вірменії за звинуваченням у вбивстві. Вірменська служба Радіо Свобода з посиланням на джерела повідомила, що Зейналли вважають причетним до вбивства двох людей у Нагірному Карабасі у 2020 році під час війни за регіон, який на той час контролювали етнічні вірмени.

Азербайджан повернув Нагірний Карабах у вересні 2023 року – через три десятиліття після того, як місцеві вірмени проголосили там свою республіку. Унаслідок відновлення контролю Баку над Нагірним Карабахом понад 100 тисяч вірмен, практично все місцеве населення, виїхали з регіону.