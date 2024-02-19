Ердоган закликав Алієва уникати напруженості з Вірменією

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 19 лютого заявив лідерові Азербайджану, який прибув до Анкари з візитом, що він хоче, щоб Баку уникав майбутніх спалахів насильства на кордоні з Вірменією і прагнув до тривалого миру.

Президент Азербайджану Ільгам Алієв прибув до Анкари – найважливішого військового і дипломатичного прихильника Баку на світовій арені – після проведення переговорів із прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у Мюнхені.

Зустріч відбулася після нещодавнього загострення на кордоні між країнами, під час якого, за словами Єревану, загинули четверо вірменських військових. Сторони також повідомили, що лідери двох країн підписали низку комерційних і культурних угод.

Інцидент на кордоні стався після різкого зменшення випадків стрілянини між двома країнами від минулої осені, коли Азербайджан відновив повний контроль над сепаратистським регіоном Нагірний Карабах, що змусило понад 100 тисяч етнічних вірмен залишили регіон.

Більше ніж два місяці жодна зі сторін не повідомляла про стрілянину на кордоні.

Наприкінці минулого місяця високопоставлені вірменські й азербайджанські чиновники провели прямі переговори щодо делімітації вірменсько-азербайджанського кордону, що є ключовим для всеосяжної мирної угоди між двома країнами.

І Вірменія, і Азербайджан заявили, що готові підписати мирну угоду, яка покладе край їхній ворожнечі, що триває десятиліттями, але обидві країни звинуватили одна одну у зволіканні.