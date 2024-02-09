Алієв переміг на позачергових виборах президента – ЦВК Азербайджану 

На позачергових виборах президента Азербайджану переміг нинішній очільник країни Ільхам Алієв. Він здобув 92,12% голосів виборців, повідомляє Центральна виборча комісія після опрацювання 100% бюлетенів.

За даними ЦВК Азербайджану, за Алієва проголосували 4 млн 577 тис. 693 виборці.

За підсумками голосування Захід Орудж набирає 2,17% (107877 голосів), Фазіль Мустафа – 1,98% (98623 голосів), Гудрат Гасангулієв – 1,72% (85607 голосів), Разі Нуруллаєв – 0,8% (39727 голосів), Ельшад Мусаєв – 0,66% (32956 голосів), Фуад Алієв – 0,53% (25561 голосів).

Президент України Володимир Зеленський привітав Ільхама Алієва з перемогою на виборах.

«Вдячні Азербайджану за гуманітарну й іншу допомогу в історичний час боротьби нашої держави за свободу. Ціную особисті конструктивні й довірливі відносини з Президентом Алієвим, виконання домовленостей і плідну взаємодію між нашими командами», – написав Зеленський у соцмережі Х

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Позачергові вибори президента відбулися у Азербайджані 7 лютого.

Спостерігачі розкритикували вибори як невільні й несправедливі на тлі придушення незалежних ЗМІ і відсутності реальної опозиції.

Президентські вибори в Азербайджані не мали відбутися раніше від 2025 року, але Алієв оголосив про проведення дострокового голосування – після повернення Баку контролю над Нагірним Карабахом.

Алієв керує Азербайджаном з 2003 року.