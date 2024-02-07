В Азербайджані проходять позачергові вибори президента 

Позачергові вибори президента відбудуться в Азербайджані 7 лютого. Вперше вони проходять по всій території країни, включно з Нагірним Карабахом.

За даними Центральної виборчої комісії Азербайджану, всього в країні зареєстровано 6,5 мільйонів виборців, для голосування відкриють 6 537 дільниць, з них 26 у Карабаху. Вони працюватимуть з 08:00 до 19:00 за місцевим часом. Через голосування сьогоднішній день у країні буде вихідним. Ще 49 дільниць відкриють для громадян Азербайджану за кордоном.

На посаду глави держави балотуються семеро кандидатів, зокрема чинний президент Ільхам Алієв (партія «Новий Азербайджан»), який висувається на п’ятий термін. Також серед кандидатів самовисуванці Західа Оруджа та Фуад Алієв, Разі Нуруллаєв (партія «Національний фронт Азербайджану»), Фазіля Мустафу (партія «Велике творення»), Ельшада Мусаєва (партія «Великий Азербайджан») та Гудрата Гасангулієва (партія «Народний фронт цілісного Азербайджану»).

ЦВК країни планує озвучити перші результати голосування через дві години після закриття виборчих дільниць. Офіційні підсумки мають бути оголошені не пізніше 10 днів з дня голосування.

Попередні вибори президента Азербайджану відбулися 11 квітня 2018 року. Тоді перемогу здобув Алієв з 86,53% голосів виборців. Наступні мали пройти у квітні 2025 року. Однак, у грудні минулого року Алієв підписав розпорядження про призначення позачергових виборів глави держави на 7 лютого. Влада країни пояснює цей крок відновленням територіальної цілісності.

У вересні минулого року азербайджанська армія провела операцію з відновлення контролю над Нагірним Карабахом.

Міжнародне співтовариство визнає Нагірний Карабах суверенною територією Азербайджану, проте з початку 1990-х Баку не контролював більшу частину регіону.