Азербайджан висилає двох французьких дипломатів

Міністерство закордонних справ Азербайджану 26 грудня викликало посла Франції в Азербайджані Анн Буйон.

За інформацією МЗС Азербайджану, двом співробітникам посольства Франції висловили серйозний протест через їхню діяльність, яка не відповідає їхньому дипломатичному статусу.

Згідно із заявою, уряд Азербайджану оголосив двох співробітників посольства персоною нон-ґрата.

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«Цим особам запропоновано залишити територію Азербайджану протягом 48 годин, про що вручено відповідну ноту протесту МЗС Франції», – йдеться в повідомленні.

Отримати позицію посольства Франції в Азербайджані наразі не вдалося.

Останніми роками офіційні особи Азербайджану часто критикують французьких чиновників. Вони звинувачують Францію в підтримці Вірменії в азербайджано-вірменському конфлікті. Французькі посадовці не погоджуються з цією критикою.