Волкер: військова співпраця Москви з Іраном та КНДР – це не прояв великої сили Росії

Залежність Росії від боєприпасів 30-річної давності з Північної Кореї, не є проявом великої сили, вважає Курт Волкер, спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України в 2017 – 2019 роках. Про це він сказав відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо співпраці Ірану, КНДР і Росії.

«Так, росіяни дуже добре справляються з психологічними операціями. Вони навмисно створюють образ сили, хоча насправді слабкі. Той факт, що Росія залежить від боєприпасів 30-річної давності з Північної Кореї, не є заявою великої сили. Це заява про те, що оборонно-промисловий комплекс Росії не працює і не вистачає боєприпасів», – заявив Курт Волкер.

За його словами, такою ж є ситуація щодо іранських безпілотників.

«Той факт, що Росія змушена покладатися на Іран у своїх військових поставках, є свідченням того, що російський військово-промисловий комплекс не працює належним чином, але вони намагаються зобразити це як силу», – сказав спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України в 2017– 2019 роках.

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода про те, як Волкер оцінює вплив на репутацію США як надійного партнера затягування Конгресом виділення допомоги союзникам – Україні, Ізраїлю і Тайваню – особливо на тлі співпраці Ірану, КНДР і Росії, американський дипломат звернув увагу на те, скільки допомоги Америка вже надала Україні.

«Наратив, який ви щойно описали, чи США ненадійні? США не збираються надавати підтримку? Ми надали, як ви знаєте, між США та Європейським Союзом понад 150 мільярдів доларів допомоги Україні протягом двох років майже. Це була масштабна мобілізація ресурсів для України як військових, так і фінансових. І подивіться на Україну через два роки після повномасштабного вторгнення Росії – це динамічна, сильна країна. Тож ми насправді зробили дуже багато. І маємо постійне зобов’язання це робити», – пояснив свою позицію Курт Волкер.

Водночас, за словами Волкера, тривалий розгляд питання про надання допомоги Україні у Конгресі – це демократичний процес, який є ознакою сили, а не слабкості.

«Той факт, що нам доводиться проходити через демократичні процеси, які є безладними, повільними та викликають розчарування, насправді є частиною нашої сили, а не ознакою слабкості», – підсумував дипломат.

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Сенат США на нічному засіданні 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт, що, серед іншого, передбачає допомогу Україні. Він наголосив, що «ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні, вже зараз є повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати».

Однак Палата представників розійшлася до 28 лютого, після чого розпочнеться бюджетний процес, і лише потім, не раніше від першого тижня березня, конгресмени можуть повернутися до питання допомоги Україні.