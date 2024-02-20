«На 1000% впевнена»: Брінк про перспективи схвалення допомоги Україні Конгресом США

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що повністю впевнена в тому, що Конгрес схвалить додаткове фінансування для України, втім, коли це станеться, прогнозувати не береться. Про це вона сказала під час спілкування із журналістами 20 лютого у Києві.

«Я на 100%, 1000% впевнена, що ми й надалі підтримуватимемо вас у цьому», – заявила Брінк, коментуючи перспективи виділення допомоги.

За словами дипломатки, пакет допомоги буде схвалений, але конкретні терміни і що він буде включатиме – залежить від Конгресу.

«Це – дуже політичне питання, яке я не можу передбачити. Але можу сказати, що ми всі наводимо найвагоміші аргументи, чому це необхідно, чому це не безстроковий запит, чому для вас справді важливо досягти успіху не лише на полі бою, а й мати економічну безпеку й незалежність», – наголосила Брінк.

Також вона додала, що двічі мала розмову зі спікером Палати представників Майком Джонсоном і знає, «​що він підтримує Україну, і він розуміє важливість того, щоб Росія програла війну».

«Я не можу сказати вам точні терміни. Але як президент, так і всі ми, хто з ним працює, наполегливо просуваємо це питання, щоб воно рухалося якомога швидше. Мій меседж такий: не можна втрачати часу, не можна втрачати жодного дня, жодної години, жодної секунди. Люди гинуть тут кожного дня. Ви чули, як президент у Мюнхені сказав, що відсутність зброї змусила українців відступити. І ми це відчуваємо і бачимо. Втім, терміни (виділення допомоги –​ ред.) диктуватиме Конгрес», – сказала Брінк.

Також, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи є «план Б» щодо допомоги Україні, посол США зазначила, що його немає.

«Ні, у нас немає «плану Б», ми сфокусовані сто відсотків на «плані А», – сказала вона.

Фінансування США для поставок зброї в Україну залишається невизначеним через спротив колишнього президента Дональда Трампа і його союзників-республіканців у Конгресі.

Сенат США на нічному засіданні 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт, що, серед іншого, передбачає допомогу Україні. Він наголосив, що «ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні, вже зараз є повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати».

Однак Палата представників розійшлася до 28 лютого, після чого розпочнеться бюджетний процес, і лише потім, не раніше від першого тижня березня, конгресмени можуть повернутися до питання допомоги Україні.

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