«Є люди, які цього бояться». Глава МЗС Литви пояснив, як на Заході сприймають імовірність перемоги України

Очільник МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода пояснив, із якими викликами стикається подовження військової підтримки України Заходом.

«Перший фактор – нерозуміння Росії й того, що Росія може принести не тільки Україні, а і Європі. Чи ж страх перед Росією. Що означатиме перемога України? Думаю, обидва фактори «заковують» і не дають нам рухатися вперед. Перший не дає зібрати політичну волю, бо нема розуміння. Другий… ми дуже боїмося», – зазначив литовський чільний дипломат, спілкуючись із кореспонденткою Радіо Свобода в Мюнхені.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи готовий Захід до сценарію, за якого Україна перемагає, Ландсберґіс наголосив, що «є люди, які цього бояться».

«Ми це бачили, коли такі країни, як моя, відновлювали незалежність… Були ті самі чи подібні люди, які думали, що Радянський Союз не може розвалитися… Менталітет один і той же: як можна очікувати, знаєте, що Путін зробить? Та кого хвилює, що він зробить? Не в тому справа і не має бути в тому, як свого часу не йшлося про те, що зробить Горбачов. Він вижив. Це добре», – зауважив Ландсбергіс.

Коментуючи можливий страх Західної Європи перед можливим розв’язанням війни на її території, глава литовської дипломатії відзначив, що «є пробудження».

«Коли ми чуємо про сотні тисяч людей у Росії, яких потенційно мобілізують, забезпечуючи в РФ насильницьке озброєння понад мільйона людей, які мають намір атакувати, – стає зрозумілим, що сценарії, які дозволяли нам думати, що ми сильніші й у нас чіткі фактори стримування Росії, – є люди, що скажуть: можливо, у Путіна інші розрахунки. Й це одна з причин, за яких Україна має перемогти», – резюмував очільник литовського МЗС.

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Сенат США на нічному засіданні 13 лютого остаточно підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву. За документ проголосували 70 сенаторів, проти були 29.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт, що, серед іншого, передбачає допомогу Україні. Він наголосив, що «ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні, вже зараз є повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати».

Однак Палата представників розійшлася до 28 лютого, після чого розпочнеться бюджетний процес, і лише потім, не раніше першого тижня березня, конгресмени можуть повернутися до питання допомоги Україні.