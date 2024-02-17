«Потужна промова». Виступ Зеленського у Мюнхені викликав цілу низку реакцій та коментарів

Виступ президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого викликав хвилю реакцій міжнародних політиків, експертів і оглядачів у соцмережах. На це звертає увагу «Голос Америки».

Головною тезою називають слова Зеленського: «Будь ласка, не запитуйте Україну, коли завершиться війна. Запитуйте себе: чому Путін все ще у змозі її продовжувати».

Старша наукова співробітниця Європейської ради з міжнародних відносин Ульріке Франке написала у мережі X (колишній Twitter), що це ключовий рядок виступу Зеленського.

«Глибоке враження» ці слова справили і на посадовця НАТО, голову військового комітету альянсу адмірала Роба Бауера.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас звернула увагу на те, що Зеленський просив «не просто щось робити», а зробити усе необхідне для допомоги Україні.

«Ми повинні зробити все, щоб допомогти Україні виграти, а Росії програти. Кажуть, що історія повторюється, але нумо, нарешті, навчімося з історії і цього разу вчинімо правильно», – каже Каллас.

«Потужною промовою» назвав виступ Зеленського колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

Український президент, за його словами, чітко визначив ставки вторгнення Путіна в його країну для всього вільного світу. «Я сподіваюся, що лідери вільного світу не тільки послухали, але тепер готові діяти», – каже дипломат.

Ян Бреммер, колумніст видання Time, президент компанії з аналізу політичних ризиків Eurasia Group, викладач Колумбійського університету відзначив оплески, якими зал вітав промову Зеленського, стоячи.

Генсек НАТО Єнс Столтенберґ, вітаючи Зеленського у Мюнхені, сказав:

«Я хотів би, щоб країни в усьому світі, які вірять у свободу та демократію, підтримали Україну… Це в інтересах нашої безпеки», – цитує посадовця речник альянсу Ділан Вайт.

«В останні місяці [Росія] посилила свою агресивну позицію не лише проти України, а проти всіх нас», – написав французький президент Емманюель Макрон, який також перебуває у Мюнхені.

«Українці борються не лише за свою свободу, але і за безпеку Європи. Наша відданість не похитнеться», – йдеться на сторінці Макрона у мережі Х українською мовою.

Видання The Washington Post звертає увагу на слова Зеленського про те, що «диктатори не йдуть у відпустку».

Як повідомляв «Голос Америки», у двотижневу відпустку йдуть американські законодавці, так і не проголосувавши у Палаті представників про додаткову допомогу Україні. Через це їх розкритикував і президент США Джо Байден.

«Український лідер, відомий палкими промовами та прямими зверненнями, знайшов час, щоб ввічливо визнати підтримку України з боку США досі», – зауважує WP. Газета також цитує слова Зеленського про готовність «попрацювати з [експрезидентом США Дональдом] Трампом» і поїхати з ним на передову.

На слова про диктаторів, які «не йдуть у відпустку» звертає увагу і The New York Times.

«Останніми тижнями європейські лідери почали неодноразово попереджати, що перемога пана Путіна може підбадьорити його випробувати рішучість НАТО, особливо якщо американська прихильність до альянсу похитнеться», – нагадує газета.

Але водночас констатує: «Настрій багатьох учасників конференції був глибоко песимістичним, європейські лідери були поглинені дискусіями про те, як забезпечити власну безпеку після президентських виборів у США в листопаді, на яких може настати ще один термін для колишнього президента Дональда Трампа, який минулого тижня закликав Росію до агресії проти членів НАТО, які не сплатили свого внеску».

Французька агенція France 24 звернула увагу на слова Зеленського про «штучний дефіцит озброєння», зокрема артилерії та далекобійної зброї, що, як сказав український президент, «дозволяє Путіну адаптуватися до нинішньої інтенсивності війни».

«Ми просто чекаємо зброї, якої нам не вистачає, – цитує агенція Зеленського. – Тому сьогодні наша зброя – це наші солдати, наші люди».

Дії українських військових обмежені лише «дальністю та достатністю засобів ураження», – звертає увагу на це твердження Зеленського газета Times of Israel. А також на його заяву про «самоослаблення демократії», що «підриває наші спільні результати».

Звертаючись до світових лідерів, наголошує видання, Зеленський попередив: «Серед нас немає нікого, для кого б війна, яка триває у Європі, не становила загрози».

«Я приєднуюся до президента Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки, щоб чітко заявити, що президент Байден і я підтримуємо Україну в умовах триваючої агресії Росії», – написала віцепрезидентка США Камала Гарріс.