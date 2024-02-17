Рютте розповів, коли Нідерланди можуть підписати безпекову угоду з Україною

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сподівається, що безпекова угода з Україною буде підписана якнайшвидше «в найближчі тижні чи місяці». Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.



«Я сподіваюся підписати їх (зобов’язання щодо безпеки – ред.) якомога швидше в найближчі тижні чи місяці, але якомога швидше, слідом за німцями та французами. Так, і я пишаюся тим, що роблю це. Я поки що не можу сказати, що саме буде в угоді, бо ми ще ведемо переговори. Але вона буде широкомасштабною», – розповів він.



Президент України Володимир Зеленський, який нині перебуває з візитом в Німеччині, провів зустріч із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Серед іншого, вони обговорили «успішну роботу» щодо проєкту безпекової угоди.

«Як завжди, конструктивна та змістовна. Докладно розповів про ситуацію на фронті. Обговорили подальшу оборонну підтримку України, потреби в ППО та артилерії, успішну роботу наших команд над проєктом двосторонньої безпекової угоди», – написав він.

16 лютого Україна підписала угоду про співпрацю у сфері безпеки з Францією та Німеччиною. Зеленський назвав безпекову угоду з Францією «амбітною та предметною», але зазначив, що не про всі її деталі можна сьогодні відкрито говорити.

Читайте також: «Історичний крок»: Україна і Німеччина уклали безпекову угоду – Шольц

У січні Україна угоду про співробітництво у сфері безпеки з Британією. Це була перша двостороння угода в межах декларації про підтримку України, ухваленої у Вільнюсі в липні 2023 року країнами «Групи семи».

Нині Київ веде переговори з іншими країнами щодо укладення подібних угод.