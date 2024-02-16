«Історичний крок»: Україна і Німеччина уклали безпекову угоду – Шольц

Україна і Німеччина уклали угоду про безпеку, повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц 16 лютого.

«Стільки, скільки буде потрібно. Володимир Зеленський і я сьогодні підписали угоду про наші довгострокові зобов’язання щодо безпеки – історичний крок. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну на тлі російської загарбницької війни. Слава Україні», – написав Шольц у соцмережі X.

Володимир Зеленського 16 лютого прибув із візитом до Німеччини, пізніше він також має відвідати Францію.

«Попереду два важливі дні. Заплановані зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості та участь у Мюнхенській безпековій конференції. Нова архітектура безпеки для України, нові можливості. Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир», – написав він раніше у телеграмі.

Напередодні в Німеччині й Франції підтвердили, що під час візиту Зеленського підпишуть угоди про безпеку.

12 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Британією – першу двосторонню угоду в межах декларації про підтримку України, ухвалену у Вільнюсі в липні 2023 року країнами «Групи семи».

Загалом документ складається з 9 частин, зокрема, «Оборона та безпека, «Невійськова безпека», «Політичне співробітництво», «Фіскальна підтримка, відновлення та відбудова», «Реформи». Ця угода є чинною протягом 10 років від дати її підписання.

Нині Київ веде переговори з іншими країнами.