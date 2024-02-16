Зеленський розпочав візит до Німеччини

Президент України Володимир Зеленський розпочав дводенне відрядження до провідних партнерів у Європейському союзі.

«Попереду два важливі дні. Заплановані зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості та участь у Мюнхенській безпековій конференції. Нова архітектура безпеки для України, нові можливості. Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир», – написав глава держави в телеграмі.

Мюнхенська конференція з питань безпеки розпочинається 16 лютого на тлі критичної ситуації через війну Росії проти України, затримання великого пакета військової допомоги Києву в Конгресі США і заяв потенційного кандидата на виборах президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо НАТО.

Очікується, що близько 50 світових лідерів відвідають щорічний захід, який вважається провідним у світі форумом для обговорення політики міжнародної безпеки. Уряди Росії й Ірану не запрошені.

Планується, що віцепрезидентка США Камала Гарріс виступить на конференції в день її відкриття, після чого 17 лютого слово матиме президент України Володимир Зеленський, який вперше особисто буде присутній на конференції після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Він виступав на конференції 2023 року онлайн.