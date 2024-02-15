Bloomberg: Трамп у разі обрання планує підштовхувати Україну до переговорів із РФ

Дональд Трамп у разі своєї перемоги на президентських виборах у США в листопаді має намір чинити тиск як на Україну, так і на Росію з метою змусити їх розпочати переговори про припинення вогню, пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела в оточенні експрезидента США.

Трамп, який є провідним кандидатом на висування від республіканців цього року, раніше неодноразово говорив, що у разі свого обрання «припинить» війну в Україні в короткий термін, але не казав, як саме.

Як стверджують джерела Bloomberg, Трамп має намір змусити Україну сісти за стіл переговорів з Росією, погрожуючи їй припиненням постачання зброї. Колишній президент уже зараз агітує республіканців у Конгресі за те, щоб вони не підтримували пакет допомоги Україні. Важелем тиску на Росію, навпаки, мають стати погрози різко збільшити допомогу Україні й посилити санкції проти Росії у разі, якщо від переговорів відмовиться Москва. При цьому радники Трампа нічого не говорять про умови мирних переговорів, у тому числі про ключову умову України: виведення російських військ з її міжнародно визнаної території.

Більшість публікації Bloomberg присвячена іншому плану, який, як стверджується, має Трамп. Йдеться про модифікацію 5-ої статті договору про НАТО, яка передбачає обов’язок союзників прийти на допомогу країні Альянсу, яка зазнала нападу.

Трамп, як стверджується, пропонує поширити дію цієї статті лише на ті країни, які витрачають на оборону не менше за певний ліміт. Кілька днів тому, виступаючи в Південній Кароліні, Трамп сказав, що попереджав союзників про те, що США не прийдуть їм на допомогу у разі нападу Росії, якщо вони не витрачатимуть більше ніж 2% ВВП на оборону. Колишній президент навіть сказав, що «заохочував би» Росію до такого гіпотетичного нападу. Слова Трампа викликали різку критику Білого дому і його опонентів у США й неприйняття керівництва НАТО і низки країн-членів. Сам Трамп публікацію Bloomberg не коментував.

Президент Росії Володимир Путін напередодні в інтерв’ю «Росії-1» заявив, що для нього особисто «вигіднішим» лідером США був би нинішній президент Джо Байден, а не Дональд Трамп. Він назвав Байдена «прогнозованішим» політиком. Прихильники Трампа в соцмережах активно цитують цей вислів, стверджуючи, що Трамп, попри твердження демократів про те, що його політика вигідна Росії, є сильнішим лідером, ніж Байден.

У 2019 році звіт комітету з розвідки Сенату США виявив, що Росія активно втручалася у президентські вибори в США 2016 року, намагаючись допомогти Трампу, який тоді переміг Гілларі Клінтон.

Напередодні агентство Reuters із посиланням на свої джерела повідомило, що Сполучені Штати Америки відмовилися обговорювати пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо припинення вогню в Україні з метою заморожування війни.

За даними співрозмовників агентства, Кремль пропонував заморозити військові дії на нинішніх лініях зіткнення, не бажаючи поступатися жодною українською територією, яку окупувала Росія. За словами російських джерел, у 2023 році Путін публічно, а також приватно через посередників – у тому числі через арабських партнерів Москви на Близькому Сході, дав зрозуміти Вашингтону, що готовий розглянути можливість припинення вогню в Україні.

При цьому джерело агентства в США заявило про відсутність будь-яких офіційних контактів між Москвою і Вашингтоном і підкреслило, що Сполучені Штати не вестимуть переговори з Росією, які торкаються інтересів України, без участі Києва.

Водночас прессекретар президента президента Росії Дмитро Пєсков під час брифінгу 14 лютого заявив із приводу статті Reuters, що «це неправда».

Американський Інститут вивчення війни раніше писав, що замороження війни вигідне Путіну, який матиме час для відновлення і перегрупування сил, а максималістські цілі Кремля – контролювати Україну і послабити НАТО – залишаються незмінними.