Байден щодо заяви Трампа про НАТО: «ганебно, небезпечно, не по-американськи»

Президент США Джо Байден розкритикував свого попередника Дональда Трампа, який в одному з виступів допустив, що «дозволив би Росії напасти на членів НАТО, які недостатньо вкладаються в оборону».

За словами американського президента в екстреному зверненні з Білого дому, Трамп своїми словами про НАТО «надіслав небезпечний, шокуючий і направду неамериканський сигнал світові» та «дав Путіну добро на вторгнення в деякі країни-члени НАТО, які є нашими союзниками».

«Це почув увесь світ. А найгірше полягає в тому, що він не жартує. За нашу історію жоден президент не піддавався російському диктатору. Дозвольте мені сказати це максимально зрозуміло… Заради Бога, це – тупо, ганебно, небезпечно, не по-американськи!», – наголосив Байден.

Він додав, що Трамп не розуміє природу Альянсу, «побудованого на основоположних принципах свободи, безпеки й національного суверенітету», бо для нього «принципи ніколи не важать і все є товаром».

«Наші супротивники вже давно прагнуть вбити клин між нами. Найбільша надія всіх тих, хто бажає американцям зла, – це щоб НАТО розвалився. Можете бути певними: всі вони аплодували, коли почули Дональда Трампа і почули, що він сказав», – зазначив американський президент.

Байден запевнив: якщо за його президентства «Путін нападе на союзника в НАТО, Сполучені Штати будуть захищати кожен дюйм території Альянсу».

Раніше, виступаючи на мітингу в штаті Південна Кароліна 10 лютого, колишній президент США та нинішній кандидат на республіканську номінацію Дональд Трамп заявив, що попередив союзників по НАТО про наміри заохочувати напади Росії на країни, які, за його словами, є «порушниками» і роблять недостатні внески на оборону.

Заяви Трампа пролунали на тлі того, як у США вже кілька місяців не вдається погодити надання Україні 61 мільярда доларів через протидію з боку республіканців у Конгресі. Сенат США 7 лютого не зміг проголосувати за законопроєкт із посилення міграційної політики, який також передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.