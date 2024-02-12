«Саме те, чого хоче Путін». Як в Україні відреагували на погрози Трампа країнам НАТО

Дональд Трамп знову зробив заяву, яка обурила і занепокоїла політичних лідерів по обидва боки Атлантики. Виступаючи на мітингу в штаті Південна Кароліна 10 лютого, колишній президент США та нинішній фаворит республіканських праймеріз на право брати участь у президентських виборах у США-2024 – заявив, що за часів свого президенства попередив союзників по НАТО про наміри заохочувати напади Росії на країни, які, за його словами, є «порушниками» і роблять недостатні внески на оборону.

Згадуючи про зустріч з лідерами НАТО, він процитував президента неназваної «великої країни», який, за словами Трампа, запитав у нього: «Сер, якщо ми не платимо і на нас напала Росія – ви захистите нас?».

«Я кажу: «Ви не платили? Ви порушник?» Він сказав: «Так, припустимо, що це сталося». Ні, я б не захищав вас. Насправді я б заохочував їх робити все, що їм заманеться. Ви повинні платити», – заявив Трамп.

У Білому домі засудили цю заяву, назвавши її «жахливою і безглуздою» і такою, що ставить під загрозу національну безпеку США й глобальну стабільність.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що НАТО не може бути альянсом «у меню», який працює залежно від настрою президента США.

А Генсек самого НАТО Єнс Столтенберґ відреагував на погрози Трампа країнам НАТО так:

«Розмови про те, що члени оборонного альянсу не захищають один одного, підривають спільну безпеку». Крім того, за його словами, такі заяви «ставлять під загрозу життя американських і європейських солдатів»

А як відреагували в Україні?

До слів фаворита на висування на виборах президента США від Республіканської партії Дональда Трампа не варто сприймати надто серйозно, оскільки вони спрямовані на внутрішню американську авдиторію, і ймовірно не будуть втілені у реальність – попередні його заяви щодо НАТО теж не привезли до зміни політики США щодо альянсу.

Так вважає голова комітету Верховної ради із зовнішньої політики Олександр Мережко.

«Слід визнати, що Трамп висловився дуже невдало. Разом з тим, слід зважати на те, що політична риторика під час виборчої кампанії в США є дуже гострою і занадто емоційною. На мій погляд, слова Трампа спрямовані на внутрішню аудиторію і тому їм не треба надавати серйозного значення. Трамп мислить і висловлюється, скоріше, як бізнесмен, що не завжди відповідає реаліям геополітики…Трамп і раніше робив невдалі заяви з приводу НАТО, але на практиці це не вплинуло на загальну політику США стосовно цього оборонного альянсу», – сказав Мережко у коментарі Радіо Свобода.

Він додав, що, на його думку, хто б не став президентом США, «він буде робити все, щоб США залишалися лідером НАТО і буде підтримувати євроатлантичну солідарність».

Із нардепом не погоджується директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик.

Подібні заяви змінюють і погляди деяких його виборців у США

«З одного боку можна спробувати списати такі заяви на персону Трампа, який захопився, не дуже подумав, мабуть. Або казати про те, що Трамп багато чого каже, а потім робить навпаки, що він імпульсивний та непередбачуваний. Але ці слова вписуються повністю в його позицію та погляди, які він висловлював вже неодноразово протягом років. Багато хто з його радників пізніше згадували, що боялись, що він може дійсно ініціювати вихід США з НАТО», – пояснює у коментарі Радіо Свобода експерт.

На думку науковця, до слів Трампа слід ставитися серйозно передовсім тому, що подібні заяви змінюють і погляди деяких його виборців у США.

«Не кажучи уже і про його вплив на республіканців в Конгресі, де багато хто просто боїться не погоджуватись з ним», – додає Дубовик.

Він каже, що по суті сама заява на мітингу 10 лютого вже є заохочуванням Росії нападати на членів НАТО: «І робив це своїми попередніми діями та заявами. Він вже намагався прибрати війська США у Німеччині та хотів зробити те саме що військ США в Кореї».

Очільниця Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що подібні заяви кандидата у президенти США надсилає небажаний сигнал диктатурам світу, адже демонструє слабкість Америки.

Це сигнал, що диктатури можуть зруйнувати світовий порядок

«Такі заяви – саме те, чого хоче Путін та інші диктатори. Це демонстрація не сили, а слабкості Америки.

Це сигнал, що диктатури можуть остаточно зруйнувати світовий порядок, створений на руїнах Другої світової. Більш безвідповідальної заяви годі й придумати», – каже депутатка у розмові із Радіо Свобода.

На її думку, заяви Трампа можуть нашкодити не лише союзникам США, але і безпеці і процвітанню самих Сполучених Штатів, адже «спокій і добробут американців напряму залежать від порядку у світі і тієї провідної ролі, яку відіграють США у збереженні цього порядку».

До слів Трампа дослухаються його виборці

Керівниця мовлення Голосу Америки у Східній Європі Мирослава Гонгадзе в етері Свобода Live звернула увагу на те, що навіть деякі республіканці, які можуть орієнтуватися на Трампа, спробували поточнити або і частково спростувати слова лідера перегонів за номінацію. Натомість виборців Трампа такі радикальні заяви навряд розчарують: «Це не відбере у нього балів. Це його ядерний електорат. Вони «моляться» на Трампа. І їхню позицію змінити практично неможливо».

Якщо ж говорити про те, наскільки нові заяви Трампа можуть вплинути на позиції нинішніх конгресменів-республіканців та тих, хто обереться до американського парламенту цієї осені, то журналістка зазначає, що цей вплив доволі серйозний.

До Трампа дослухаються у Республіканській партії

«До Трампа дослухаються у Республіканській партії. Його заяви, його позиції, його бачення дуже важливе. Багато традиційних республіканців кажуть, що Рейган перевернувся би у труні, почувши такі заяви Трампа, який закликає Росію робити все, що вона захоче із країнами НАТО... Здебільшого такі заяви спрямовані як на прихильників Дональда Трампа, так і такі заяви можуть сприймати і в Росії відповідно», – каже Гонгадзе.

Вона додає, що критика деяких країн НАТО з боку Трампа має під собою підстави: «Якоюсь мірою слова Трампа мають підстави у тому сенсі, що дійсно лише 11 країн НАТО справді виконують свої зобов'язання фінансування оборони у розмірі двох відсотків від ВВП. Однак, принцип «один за всіх, і всі за одного» – це дуже важливий принцип НАТО. І навіть помічників Трампа звинуватили у тому, що вони не пояснили йому, а як же працює 5-та стаття Статуту НАТО».

Ситуацію навколо коментарів Трампа експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв схарактеризував як «просто треш». На думку експерта-міжнародника, висловлювання експрезидента США є ще одним підтвердженням, що «трампісти – провокатори та потенційні зрадники трансатлантичної єдності».