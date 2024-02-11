«НАТО сьогодні у найсильнішій позиції завдяки трансатлантичним зв’язкам» – голова МЗС Чехії

НАТО знаходиться зараз у «найсильнішій позиції» завдяки «міцним трансатлантичним зв’язкам і тому, що європейські союзники в області стримування і оборони виконують свої завдання», зазначив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, коментуючи заяву експрезидента США Дональда Трампа про те, що «США під його керівництвом не надали б у випадку нападу Росії допомоги країнам НАТО, якщо ті не вносять достатньо грошей на оборону».

На думку Яна Ліпавського, НАТО зараз є «як ніколи сильною спільнотою».

Чеський міністр вважає, що Альянс нині «протистоїть найбільшій загрозі від кінця Другої світової війни, і тому його члени підвищують оборонні видатки і забезпечують нові можливості, при чому часто купують озброєння саме у США».

Раніше Трамп заявив, що попередив союзників по НАТО про наміри заохочувати напади Росії на країни, які, за його словами, є «порушниками» і роблять недостатні внески на оборону. Трамп сказав про це, виступаючи на мітингу в штаті Південна Кароліна 10 лютого.

Згадуючи про зустріч з лідерами НАТО, він процитував президента неназваної «великої країни», який, за словами Трампа, запитав у нього: «Сер, якщо ми не платимо і на нас напала Росія – ви захистите нас?»

«Я кажу: «Ви не платили? Ви порушник?» Він сказав: «Так, припустимо, що це сталося». Ні, я б не захищав вас. Насправді, я б заохочував їх робити все, що їм заманеться. Ви повинні платити», – заявив Трамп.

Заяви Трампа пролунали на тлі того, як у США вже кілька місяців не вдається погодити надання Україні 61 мільярда доларів через протидію з боку республіканців у Конгресі. Сенат США 7 лютого не зміг проголосувати за законопроєкт із посилення міграційної політики, який також передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.

Після цього, 8 лютого, Сенат проголосував за початок роботи над пакетом допомоги Україні, Ізраїлю та іншим союзникам Сполучених Штатів.

Водночас у делегації Конгресу, яка прибули до України, 9 лютого заявили, що у Палаті представників та Сенаті американського Конгресу є переважна підтримка схвалення допомоги України. Про це сказав голова Постійного спеціального комітету Палати представників США з розвідки, республіканець Майк Тернер під час брифінгу в Києві.

Як Білий дім, так і Київ наголошують на критичній важливості продовження військової допомоги Україні. Про це також йшлося під час недавньої зустрічі президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца.