«Є переважна підтримка в Палаті представників і Сенаті, і це буде зроблено»: конгресмен про виділення допомоги Україні

У Палаті представників та Сенаті американського Конгресу є переважна підтримка схвалення допомоги України. Про це заявив голова Постійного спеціального комітету Палати представників США з розвідки, республіканець Майк Тернер під час брифінгу в Києві. Він на чолі двопартійної делегації Конгресу США перебував із візитом в Україні 9 лютого.

Як запевнив Майк Тернер, Сполучені Штати повністю підтримують єдність України, а конгресмени старанно працюють у Палаті представників і в Сенаті, щоб забезпечити фінансування, необхідне Україні в 2024 році для захисту від російської агресії.

Він також зазначив, що Сенат зараз вживає заходів, щоб почати просувати інший законодавчий акт, який, як сподівається Тернер, «зможе розвʼязати цю проблему».

«Сполучені Штати повністю підтримують це фінансування, і як законодавці ми теж підтримуємо і віримо, що є переважна підтримка в Палаті представників і Сенаті, і це буде зроблено», – сказав Майк Тернер.

«Як обрані представники в Палаті представників і Сенаті, так і американський народ розуміють вирішальний характер американської військової підтримки та бюджетної підтримки країни України», – конгресмен Френч Гілл.

На важливості схвалення фінансування допомоги Україні наголосила і посолка США в Києві Бріджит Брінк. За її словами, делегація Конгресу США приїхала до України в дуже критичний час.

«У Конгресі відбуваються дуже важливі дебати щодо військової допомоги та допомоги Україні в цілому. І ця делегація тепер мала нагоду з перших вуст переконатися, наскільки значущою та важливою є ця допомога. З моєї точки зору, не можна втрачати часу, не можна втрачати жодної секунди. Наша допомога зараз потрібна Україні. І я особисто дуже вдячна за підтримку цим, а також багатьом іншим членам Конгресу», – сказала Брінк.

До України 9 лютого прибула група членів Конгресу Сполучених Штатів – про це заявила посолка США в Києві Бріджит Брінк. Дипломатка додала, що до складу делегації на чолі з республіканцем Майком Тернером увійшли члени Палати представників: республіканці Френч Гілл та Зак Нанн і демократи Джейсон Кроу та Абіґейл Спанберґер.