Пентагон: США постачатимуть Україні ракети для ППО, попри обмежене фінансування 

Сполучені Штати продовжують постачання ракет для системи протиповітряної оборони України попри дефіцит фінансування. Про це заявив на брифінгу 8 лютого речник Пентагону, генерал Пет Райдер.

Відповідаючи на запитання, як довго ще США надаватимуть країні ракети для систем ППО, речник Пентагону зазначив, що попри зупинку фінансування деяких контрактів, постачання продовжиться в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

«Є певні сили та засоби, які були контрактовані в рамках програми USAI, яка охоплює певні сили та засоби протиповітряної оборони. Ми також продовжуватимемо дуже тісно співпрацювати з союзниками та партнерами з точки зору визначення потреб України», – зазначив Райдер.

Надання 300 мільйонів доларів США в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) передбачалося для зміцнення протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі.

Також повідомлялося, що у США поки достатньо коштів, щоб продовжити навчання українських пілотів на F-16.

У США вже кілька місяців не вдається погодити надання Україні 61 мільярда доларів через протидію з боку республіканців у Конгресі. Сенат США 7 лютого не зміг проголосувати за законопроєкт, який, серед іншого, передбачав додаткові кошти для України.

Президент Джо Байден різко розкритикував республіканців після того, як сенатори від Республіканської партії заблокували просування двопартійної угоди з питання кордону і пакету допомоги союзникам США.

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Цього тижня Палата представників Конгресу США голосувала за окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю у розмірі понад 17 млрд доларів і не підтримала його. Спікер цієї палати Майк Джонсон перед розглядом зауважував, що «зараз США не мають часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю».