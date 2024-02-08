У США поки достатньо коштів, щоб продовжити навчання українських пілотів на F-16 – очільник Нацгвардії

Нацгвардія США ще має достатньо грошей, щоб завершити підготовку українських пілотів на винищувачах F-16, незважаючи на те, що у Вашингтона закінчилися кошти на відправлення додаткового озброєння й допомоги Києву, заявив очільник Гвардії 8 лютого.

«Ми маємо ресурси для продовження навчання, яке вже розпочате», – цитує генерала Дена Хокансона агентство AP.

У серпні президент Джо Байден оголосив, що США розпочнуть навчання українських пілотів на F-16 у рамках багатонаціональних зусиль із надання Україні передових винищувачів. Підготовка пілотів почалася в жовтні на базі Національної гвардії Морріс в Аризоні.

Влада України неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.

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