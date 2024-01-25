«Все повинно бути готове»: Ігнат про умови для передачі F-16

Лише передачі винищувачів F-16 Україні недостатньо, потрібна бути готова інфраструктура для їх використання – про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат у ефірі національного телемарафону 25 січня.

Таким чином він прокоментував слова помічниці міністра оборони США Селести Волландер про те, що Україна може отримати літаки та запчастини до них «цього року».

«Партнери готові надавати нам техніку. Питання в тому, чи все готове для того, щоб вона працювала в Україні. Тому дуже часто ми бачимо різні терміни, різні прогнози від різних країн і від різних експертів. Зрозуміло, що все повинно бути готове: і пілоти, і інфраструктура, і інженери, і інші чинники, про які менше говорять», – сказав він.

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Речник додав, що багатоцільові літаки – це авіаційні комплекси, і їхнє розміщення та використання в Україні вимагає комплексного підходу.

«Звичайно, можна розглядати різні заяви європейських лідерів, що «ми готові вам уже передати літаки». «Уже передати» – це для того, щоб вони просто перебували в нас територіально. Це не той варіант, який підходить Україні. Нам потрібно, щоб вони працювали і били окупанта з повітря, прикривали повітряний простір. Зокрема, відтісняли російську авіацію подалі від наших кордонів і знищували «шахеди», які цієї ночі теж атакували нашу державу», – додав Ігнат.

Україна неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.

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Київ отримав від союзників обіцянки передати сучасні винищувачі F-16. Нині українські льотчики проходять навчання на F-16. Типовий курс підготовки триває близько шести місяців. Однак офіційні особи США зазначили, що українські пілоти навряд чи будуть слідувати стандартній моделі, оскільки курс відповідатиме потребам України в захисті неба від російських літаків, безпілотників і ракет.

Очікується, що після закінчення тренувальних місій Україна отримає ці літаки від західних партнерів. Данія заявила, що передасть Києву першу партію F-16 навесні 2024 року.