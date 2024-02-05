Міністерство оборони Нідерландів пояснило, чому передасть Україні 24 винищувачі F-16 замість 18

Міністерство оборони Нідерландів повідомило 5 лютого, що Україна отримає 24 винищувачі F-16 замість 18, про що йшлося раніше.

Як ідеться в повідомленні, це сталося через зрив домовленостей із американською компанією Draken International (вона займається підготовкою військових льотчиків). У 2021 році Draken International планувала придбати у Нідерландів 12 винищувачів четвертого покоління, згодом зменшила свій запит до шести бортів, але тепер відмовилася від таких планів.

«Тепер до 18 F-16, які готуються до доставки в Україну, додадуться шість літаків. Решта 18 літаків призначені для навчального центру F-16 в Румунії (де вже відбувається підготовка українських пілотів – ред.)», – інформує міністерство оборони Нідерландів.

Військове відомство нагадує, що впродовж багатьох років F-16 становили найважливішу частину ударної сили Королівських ВПС Нідерландів. «Тепер цю роль перебрав на себе F-35. Усі F-16 утилізуються», – ідеться в повідомленні.

Наприкінці грудня 2023 року за підсумками телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте стало відомо, що Нідерланди готують перші 18 винищувачів F-16 для передачі Україні.

Уряд Нідерландів раніше повідомив, що зарезервував 2 мільярди євро на допомогу Україні у 2024 році. Також ця країна передала перші літаки F-16 для навчання українських пілотів у Румунії і зобов’язалася надати винищувачі цього типу надалі Україні.

Україна неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.