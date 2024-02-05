Наєв: Україна чекає на ракети дальністю до 500 кілометрів у подальших пакетах допомоги

Командування Об’єднаних сил Збройних сил України 5 лютого відзначає четверту річницю з дня заснування – з цієї нагоди пресслужба командування оприлюднила інтерв’ю командування ОС Сергія Наєва.

Коментуючи зміни в підході до ведення бою, він зазначив, що війна продемонструвала потребу у впровадженні нових зразків озброєння, зокрема, FPV-дронів і баражуючих боєприпасів.

«У подальших пакетах військової допомоги Україна чекає літаки F-16 та ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 кілометрів, що дозволить Силам оборони України досягти ще більших успіхів на полі бою та звільнити нашу територію від ворога», – сказав він.

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Наєв не уточнив, про які саме моделі ракет йдеться.

У серпні 2023 року депутат парламенту владної в Німеччині Соціал-демократичної партії Андреас Шварц уперше закликав Берлін поставити Україні крилаті ракети великої дальності. Як сказав він в інтерв’ю журналу Der Spiegel, його країна має надати Україні крилаті ракети Taurus, зброю повітряного базування з дальністю близько 500 кілометрів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, що його країна зволікає із рішенням щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну, бо буде «дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок».