Літак F-16 упав поблизу Кореї, американський пілот катапультувався

Пілот Військово-повітряних сил США успішно катапультувався з винищувача F-16, який 31 січня впав у воду біля південно-західного узбережжя Південної Кореї. Як відзначають міжнародні агенції, це вже другий такий інцидент менш ніж за два місяці.

Пілот був доставлений до медичного закладу для обстеження, йдеться у заяві Восьмого винищувального крила США.

Причина катастрофи, яка, як повідомляється, сталася у водах поблизу портового міста Сосан, розслідується. Повідомлень про постраждалих або збитки внаслідок катастрофи не надходило.

Попередня катастрофа у Восьмому винищувальному крилі, яке складається з двох ескадрилей F-16, сталася в грудні 2023 року. Тоді пілот зазнав проблем під час звичайного тренувального польоту та був безпечно піднятий після того, як катапультувався неподалік портового міста Кунсан.