Американські авіаційні бомби вже прямують на фронт – Нуланд

Американські керовані авіабомби малого діаметру нині прямують на фронт, заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд під час брифінгу у Києві.

За її словами, США продовжують надавати Україні безпекову підтримку, зокрема, новим озброєнням.

«Ми продовжуємо надавати безпекову підтримку в усіх категоріях, включаючи нові інвестиції та нові системи озброєнь, як-от бомба малого діаметру (Small Diameter Bomb – ред.), яка вже на шляху до фронту», – зазначила Нуланд.

Також американська посадовиця додала, що США підтримують переродження як оборонно-промислового комплексу України, так і свого власного, щоб «гарантувати, що ми можемо продовжувати боротьбу з тими, хто хоче вкрасти нашу свободу».

Також, за словами посадовиці Держдепу, з Україною працюють, зокрема, над зміцненням клімату для міжнародних інвестицій.

«Ми також працюємо разом, і ми говорили про це сьогодні, щоб зміцнити клімат для міжнародних інвестицій і продовжувати розбудову українських інституцій, боротися з корупцією та витісняти тіньову економіку, щоб американські компанії та компанії з усього світу могли інвестувати в Україну. Очевидно, що перемога України життєво важлива тут, в Україні, але вона також життєво важлива для свободи та безпеки всіх нас», – заявила Вікторія Нуланд.

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Напередодні видання Politico з посиланням на свої джерела повідомило, що Пентагон провів успішне випробування нової високоточної бомби великої дальності для України, яка, як очікується, прибуде на поле бою вже в середу (31 січня).

У Пентагоні, коментуючи це повідомлення, заявили, що США «нададуть Україні бомбу малого діаметру наземного запуску, однак з міркувань безпеки операції ми не збираємося підтверджувати конкретні терміни».

У березні минулого року Росія заявила, що збила GLSDB, але, як повідомляли джерела Reuters, США не постачали Україні жодної «розумної бомби».

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, дослівний переклад — бомба малого діаметра наземного запуску) – це малогабаритний високоточний боєприпас. Його називають «розумною бомбою» або «крилатою бомбою».

GLSDB поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26. Такий снаряд може вражати цілі на відстані до 150 кілометрів. Для наведення на ціль зброя використовує супутникову систему позиціонування (GPS) та інерціальну навігаційну систему.