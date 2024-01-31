Нуланд переконана, що Конгрес США підтримає надання додаткової допомоги Україні

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд висловила впевненість у тому, що Конгрес США схвалить подальшу допомогу Україні. Про це вона заявила під час брифінгу у Києві, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Американський народ усвідомлює і захоплюється тим дивом, якого вже досягла Україна, захищаючись від злісної російської агресії. І він також розуміє, що станеться, якщо ви не зможете продовжувати не тільки виживати, але й процвітати. І тому я дуже впевнена, що це розуміння буде відображено в голосуванні, яке Конгрес проведе щодо запиту президента Байдена (про виділення допомоги Україні – ред.)», – заявила Вікторія Нуланд.

Заступниця держсекретаря США наголосила, що двопартійна підтримка України залишається сильною по всій країні.

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У США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні досі перебуває на розгляді в Конгресі.

Республіканці у Конгресі пов’язують схвалення допомоги Україні з посиленням міграційної політики. Пропоновані адміністрацією компроміси поки що для республіканців неприйнятні.