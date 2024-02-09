Зеленський шукає оновлення та інший підхід: конгресмен США про відставку Залужного

Зеленський шукає оновлення та інший підхід і це його право підтримують конгресмени. Так на запитання кореспондентки Радіо Свобода щодо звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та перспектив після цієї кадрової заміни відповів Джейсон Кроу, член Палати представників США.

Він у складі двопартійної делегації Конгресу США на чолі з головою комітету розвідки Майком Тернером перебував із візитом у Києві в п'ятницю, 9 лютого.

«Сполучені Штати та Україна мають спільну цінність, і цією цінністю є цивільний контроль над армією. І це цінність, яка перевірена часом і дуже важлива для будь-якої демократії. В рамках цього, цивільні лідери мають право та відповідальність вибирати цих (армійських – ред.) лідерів, щоб рухатися вперед. Після двох років напруженої боротьби ми розуміємо, що президент Зеленський шукає оновлення та інший підхід, і це, безсумнівно, у його праві. І ми це право підтримуємо», – зазначив Джейсон Кроу.

Також він висловив подяку від імені американського народу Валерію Залужному за його лідерство в обороні України.

«Я хочу від імені американського народу висловити глибоку вдячність і подяку генералу Залужному, який впродовж останніх двох років очолював боротьбу за Україну, підтримував своїх солдатів і зробив це надзвичайно. Він заслуговує на похвалу за його лідерство, у цьому немає жодних сумнівів», – сказав конгресмен.

До України 9 лютого прибула група членів Конгресу Сполучених Штатів – про це заявила посолка США в Києві Бріджит Брінк 9 лютого. Дипломатка додала, що до складу делегації на чолі з республіканцем Майком Тернером увійшли члени Палати представників: республіканці Френч Гілл та Зак Нанн і демократи Джейсон Кроу та Абіґейл Спанберґер.