«Суверенне рішення» України: у Держдепі США відреагували на зміну головнокомандувача ЗСУ

У Державному департаменті США заявили, що зміна головнокомандувача Збройних сил є «суверенним рішенням» української влади.

Так заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель відповів на прохання журналістів прокоментувати рішення президента Володимира Зеленського звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і призначити на цю посаду Олександра Сирського.

Від інших коментарів на цю тему речник відмовився.

4 лютого, до підтвердження відставки Залужного, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу CBS News також заявляв, що кадрові рішення в Збройних силах України є «питаннями української влади».

«Уряд США не має так чи інакше втручатися в це питання. Тому ми тримаємося осторонь цих кадрових рішень. І, звичайно, це суверенне право України і право президента України ухвалювати свої кадрові рішення. Ми чітко дали зрозуміти, що не збираємося брати участь у цьому конкретному рішенні», – сказав радник Байдена.

8 лютого президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели зустріч, за підсумками якої обидва заявили про необхідність змін у ЗСУ.

Згодом Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України – замість Валерія Залужного, якому голова держави подякував «за два роки захисту».

«Від сьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським», – відзначив Зеленський.

«Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача. Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції. Я призначив генерал-полковника Сирського головнокомандувачем Збройних сил України», – наголосив голова держави.

Зеленський також заявив, що запропонував генералу Залужному «бути й надалі разом у команді Української держави».

58-річний генерал-полковник Олександр Сирський від серпня 2019 року і до нового призначення керував Сухопутними військами Збройних сил України.

За посадою він входив до складу Ставки Верховного головнокомандувача, яка регулярно на своїх засіданнях координує дії ЗСУ на фронті.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк пояснив, що рішення Зеленського про системне оновлення керівного складу ЗСУ, включно з головнокомандувачем, «обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату торік, не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої, знайти нові функціональні й високотехнологічні рішення, які даватимуть змогу утримати й розвинути ініціативу, а також важливістю запустити процес реформування управлінських принципів в армії».