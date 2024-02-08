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Політика

Зміна командування ЗСУ. Чого чекати від генерала Сирського? Спецетер 

Після кількох тижнів очікувань президент Володимир Зеленський змінив головнокомандувач ЗСУ. Генерал Валерій Залужний пішов у відставку після зустрічі з президентом, яка ніби була «дружньою».

Новим головнокомандувачем призначений генерал-полковник Олександр Сирський. Він – командувач Сухопутними військами і вважається близьким до президента.

Зеленський у зверненні сказав, що ЗСУ змогли відновити контроль у повітрі, але не досягли прогресу на суші в 2023 році. Також Зеленський закликав до нових підходів в мобілізації і ротаційної системи у війську. Тезою президента також було: армія потребує термінових змін.

Що означає заміна головнокомандувача? Чого чекати від генерала Сирського на чолі ЗСУ? Як це вплине на перебіг війни з Росією? Які перспективи Залужного?

Про це дивіться у спецетері програми «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

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