Зеленський після зустрічі з Залужним: «час для оновлення – саме зараз»

Президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрілися 8 лютого. Обидва учасники зустрічі за її підсумками повідомили про необхідність змін, але про конкретні кроки не заявили.

«Зустрівся з генералом Валерієм Залужним. Подякував за два роки захисту України. Обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних сил України. Час для такого оновлення – саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді», – написав у телеграмі Зеленський.

«Щойно ми зустрілися з Верховним головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії. Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, міністерства оборони, президенту України. Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам’ятаємо і помстимося за всіх. Українці обовʼязково переможуть», – таким є повідомлення Валерія Залужного за підсумками розмови з президентом.

Зеленський і Залужний знову не повідомили прямо, чи йдеться про відставку головнокомандувача ЗСУ.

Ввечері 29 січня низка медіа з посиланням на свої джерела повідомила, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного можуть звільнити. Міністерство оборони України після цього оприлюднило коротку заяву: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це неправда».

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Також речник президента Сергій Никифоров в коментарі «Українській правді» на запитання, чи звільняв президент Залужного, відповів: «точно ні».

Попри те, що офіційно українська влада на різних рівнях заперечила наявність указу президента про звільнення Залужного, медіа продовжують вказувати на тривалі розбіжності у поглядах між президентом і головнокомандувачем на тлі складної ситуації на фронті й зменшення чи затримки західної підтримки для Києва.

Президент України Володимир Зеленський 5 лютого в інтервʼю італійському телеканалу Rai News 24 підтвердив, що розглядає можливість відправити у відставку Валерія Залужного.