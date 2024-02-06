Кулеба впевнений, що кадрові зміни в Україні не вплинуть на відносини з союзниками

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 6 лютого, що очікувані найближчим часом зміни у військовому та політичному керівництві держави не вплинуть на відносини Києва із західними союзниками.

«Я не думаю, що будь-які зміни в уряді можуть вплинути на відносини з нашими партнерами. Ми можемо дискутувати про тактику всередині команди, але ми всі обʼєднані навколо нашої стратегічної мети – поразка Росії в Україні та відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. І щодо цієї стратегічної мети взагалі немає дискусій», – сказав очільник зовнішньополітичного відомства на спільному з португальським колегою брифінгу в Києві.

За його словами, це конституційне право президента Зеленського – мати можливість звільнити головнокомандувача ЗСУ, якщо глава держави вважатиме це за потрібне. Будь-які зміни не будуть ознакою розколу у військових зусиллях України, додав Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський наприкінці минулого тижня визнав, що розглядає можливість заміни кількох високопосадовців, не лише у військовій сфері.

«Це питання людей, які мають керувати Україною», – сказав Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу RAI, відповідаючи на запитання щодо припущень, що він збирається звільнити головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.