ОП опублікував укази Зеленського про звільнення Залужного і призначення Сирського головнокомандувачем ЗСУ

Офіс президента України опублікував укази Володимира Зеленського про звільнення з посади головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного і призначення на цю посаду Олександра Сирського, якого ще одним указом голова держави звільнив із посади командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели зустріч, за підсумками якої обидва заявили про необхідність змін у ЗСУ.

Згодом Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України – замість Валерія Залужного, якому голова держави подякував «за два роки захисту».

«Від сьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським», – відзначив Зеленський.

«Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача. Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції. Я призначив генерал-полковника Сирського головнокомандувачем Збройних сил України», – наголосив голова держави.

Зеленський також заявив, що запропонував генералу Залужному «бути й надалі разом у команді Української держави».

58-річний генерал-полковник Олександр Сирський від серпня 2019 року і до нового призначення керував Сухопутними військами Збройних сил України.

За посадою він входив до складу Ставки Верховного головнокомандувача, яка регулярно на своїх засіданнях координує дії ЗСУ на фронті.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк пояснив, що рішення Зеленського про системне оновлення керівного складу ЗСУ, включно з головнокомандувачем, «обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату торік, не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої, знайти нові функціональні й високотехнологічні рішення, які даватимуть змогу утримати й розвинути ініціативу, а також важливістю запустити процес реформування управлінських принципів в армії».