Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського

Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України – замість Валерія Залужного, якому глава держави подякував «за два роки захисту».

«Від сьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським», – відзначив Зеленський.

«Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача. Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції. Я призначив генерал-полковника Сирського головнокомандувачем Збройних сил України», – наголосив глава держави.

58-річний генерал-полковник Олександр Сирський від серпня 2019 року і до нового призначення керував Сухопутними військами Збройних сил України. За посадою він входив до складу Ставки Верховного головнокомандувача, яка регулярно на своїх засіданнях координує дії ЗСУ на фронті.