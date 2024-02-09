Олександр Сирський: 10 фактів про нового головнокомандувача ЗСУ

Що відомо про генерала Олександра Сирського, указ про призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ замість Валерія Залужного підписав 8 лютого президент України Володимир Зеленський? Ось деякі факти про нього.

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський 9 лютого назвав «нові завдання» командування після призначення головнокомандувачем ЗСУ і подякував військовим, із якими служив у Сухопутних військах та оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Найшвидший і раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин

«Від щирого серця дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру та генералу за спільну реалізацію оперативних планів, що дало змогу зберегти життя тисячам мирних громадян та врятувати від окупації територію України», – написав він у своєму зверненні.

Сирський повідомив про «нові завдання», які стоять на порядку денному. Насамперед, йдеться про «чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління» з урахуванням потреб фронту у новітній зброї від партнерів України.

«Найшвидший і раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин була і залишається основним завданням військової логістики», – заявив Сирський.

Новий головнокомандувач ЗСУ назвав завданням штабів на всіх рівнях знати потреби фронту та володіти ситуацією на кожній ділянці лінії зіткнення.

Життя і здоров’я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю Української армії

«Життя і здоров’я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю Української армії. Відтак, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним», – наголосив Сирський.

Він також вказав на важливість запровадження нових технічних рішень, у тому числі безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби.

«Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху», – сказав Сирський.

Що відомо про Сирського?

Призначаючи Олександра Сирського головнокомандувачем, президент України Володимир Зеленський назвав його «найбільш досвідченим українським командувачем», який «має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію» і «успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції».

До призначення на найвищу військову посаду України 58-річний Сирський, який під час служби отримав позивний «Барс», командував Сухопутними військами ЗСУ з 2019 року.

«Голос Америки» зібрав 10 важливих фактів біографії нового головнокомандувача ЗСУ:

1.Вік і місце народження.

Олександру Сирському 58 років, він народився у Владимирській області Росії.

2.Освіта і перша посада

Сирський закінчив у 1986-му році Московське вище військове командне училище. Службу проходив в УРСР, де він залишився після проголошення незалежності України. Закінчив Національну академію оборони України. Командував 72-ю механізованою бригадою у Білій Церкві.

3. Напрямок співпраці з НАТО

Перед початком бойових дій, спровокованих Росією на Донбасі, Сирський був заступником начальника Головного командного центру Збройних сил України і очолював напрямок співпраці з НАТО. Зокрема брав участь в обговореннях змін в українській армії відповідно до стандартів НАТО.

4. Дебальцевський котел

Взимку 2015-го року Сирський був одним з головних командирів АТО під час боїв за Дебальцеве, коли українські війська потрапили в оточення.

За операцію виведення військ із котла, як пишуть медіа, Сирського нагородили орденом імені Богдана Хмельницького. Водночас частина бійців АТО, учасників боїв за Дебальцеве, стверджували, що саме командування Сирського стало однією з причин утворення Дебальцевського котла і згадували сформовану Сирським група «Барс».

Усе про бої за Дебальцеве тут: Дебальцеве: рішення, які врятували військо

5. Порошенко призначив керівником Операції Об'єднаних сил

Із 2016-го року Сирський очолював Об'єднаний оперативний штаб з протидії російським силам на сході України, у 2017-му – очолив штаб АТО, у 2019 тодішній президент Петро Порошенко призначив його керівником Операції Об'єднаних сил.

6. Оборона Києва

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Сирський був відповідальним за оборону Києва. У квітні 2022-го року президент Зеленський присвоїв йому звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» «за особисту мужність, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України».

7. Контрнаступ на Харківщині

Серед найбільших перемог Сирського називають й блискавичний контрнаступ ЗСУ на Харківщині у липні 2022 року.

8. Бої за Бахмут

Як стверджують медіа, Сирський наполягав на продовженні оборони Бахмута у 2023 році. Хоча тоді головком ЗСУ Валерій Залужний і західні союзники нібито радили зосередитися на прориві на півдні, а не розпорошувати сили на східний напрямок. Сирський називав наступальну битву під Бахмутом, де загинули тисячі українських військових, «принциповою справою і справою честі», пише BBC.

9. Січень 2024. Сирський: цілі ЗСУ незмінні

У січні 2024 в інтерв'ю Reuters Сирський заявив, що цілі ЗСУ «залишаються незмінними: утримання наших позицій, наших територій, виснаження ворога, завдання максимальних втрат, ведення активної оборони, перехоплення самим ініціативи». Також він заявив, що той, «хто матиме найбільш високотехнологічне озброєння, матиме шанси на перемогу».

10. Родина. Сон. Спорт

Сирський має дружину й двох дітей. Він розповідав західним медіа, що спить чотири години на добу й знімає напруження завдяки спорту.

Радіо Свобода запитало, що думають перехожі київських вулиць про заміну президентом Зеленським головнокомандувача ЗСУ: