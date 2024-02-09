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Сирський назвав «нові завдання» командування після призначення головнокомандувачем ЗСУ

Олександр Сирський назвав завданням штабів на всіх рівнях знати потреби фронту та володіти ситуацією на кожній ділянці лінії зіткнення
Олександр Сирський назвав завданням штабів на всіх рівнях знати потреби фронту та володіти ситуацією на кожній ділянці лінії зіткнення

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський подякував військовим, із якими служив у Сухопутних військах та оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» – про це він заявив у своєму зверненні 9 лютого.

«Від щирого серця дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру та генералу за спільну реалізацію оперативних планів, що дало змогу зберегти життя тисячам мирних громадян та врятувати від окупації територію України», – йдеться в ньому.

Сирський повідомив про «нові завдання», які стоять на порядку денному. Насамперед, йдеться про «чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління» з урахуванням потреб фронту у новітній зброї від партнерів України.

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«Найшвидший і раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин була і залишається основним завданням військової логістики», – заявив Сирський.

Він назвав завданням штабів на всіх рівнях знати потреби фронту та володіти ситуацією на кожній ділянці лінії зіткнення.

«Життя і здоров’я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю Української армії. Відтак, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним», – також зазначив він.

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Головнокомандувач також вказав на важливість запровадження нових технічних рішень, у тому числі безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби.

«Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху», – додав він.

Напередодні Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України – замість Валерія Залужного, якому голова держави подякував «за два роки захисту».

58-річний генерал-полковник Олександр Сирський від серпня 2019 року і до нового призначення керував Сухопутними військами Збройних сил України.

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