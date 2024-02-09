Сирський назвав «нові завдання» командування після призначення головнокомандувачем ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський подякував військовим, із якими служив у Сухопутних військах та оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» – про це він заявив у своєму зверненні 9 лютого.

«Від щирого серця дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру та генералу за спільну реалізацію оперативних планів, що дало змогу зберегти життя тисячам мирних громадян та врятувати від окупації територію України», – йдеться в ньому.

Сирський повідомив про «нові завдання», які стоять на порядку денному. Насамперед, йдеться про «чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління» з урахуванням потреб фронту у новітній зброї від партнерів України.

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«Найшвидший і раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин була і залишається основним завданням військової логістики», – заявив Сирський.

Він назвав завданням штабів на всіх рівнях знати потреби фронту та володіти ситуацією на кожній ділянці лінії зіткнення.

«Життя і здоров’я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю Української армії. Відтак, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним», – також зазначив він.

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Головнокомандувач також вказав на важливість запровадження нових технічних рішень, у тому числі безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби.

«Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху», – додав він.

Напередодні Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України – замість Валерія Залужного, якому голова держави подякував «за два роки захисту».

58-річний генерал-полковник Олександр Сирський від серпня 2019 року і до нового призначення керував Сухопутними військами Збройних сил України.