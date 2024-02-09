У США немає занепокоєння щодо стабільності в Україні – Білий дім про зміну головнокомандувача ЗСУ

У Білому домі прокоментували зміну в Україні головнокомандувача Збройних сил, і заявили, що США продовжать працювати з новим керівником української армії.



«Президент Зеленський є головнокомандувачем своїх збройних сил. Він вирішує, хто буде його керівництвом у військовій сфері. Саме в цьому і полягає цивільний контроль. Ми це знаємо, і ми будемо працювати з тим, хто буде керувати його армією. Ми продовжимо працювати з нашими українськими колегами», – сказав на брифінгу 8 лютого речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.



За його словами, у США немає занепокоєння щодо стабільності в Україні внаслідок цих змін у військовій верхівці.

«Ми не турбуємося про стабільність в Україні в результаті цього. Він – головнокомандувач, а цивільний контроль над армією означає, що ви самі вирішуєте, хто буде вашим військовим керівництвом. І він робить це під час війни. Він повинен висловитися щодо цього рішення», – сказав представник Білого дому.



Кірбі, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив, що йому невідомо про жодні дискусії на високому рівні між американськими та українськими офіційними особами щодо цього рішення попередньо.



«Ми постійно говоримо з нашими українськими колегами. Але якщо йдеться про те, що ми якось могли – ми мали якесь право схвалити це чи ні – це неправда. Це рішення президента Зеленського. Отже, ми не вимагали від українського уряду узгоджувати його з нами», – додав він.

8 лютого президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели зустріч, за підсумками якої обидва заявили про необхідність змін у ЗСУ.

Згодом Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України – замість Валерія Залужного, якому голова держави подякував «за два роки захисту».

«Від сьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським», – відзначив Зеленський.

За його словами, усі вони розглядаються на керівні посади в армії та «служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача». Зеленський також заявив, що запропонував генералу Залужному «бути й надалі разом у команді Української держави».

58-річний генерал-полковник Олександр Сирський від серпня 2019 року і до нового призначення керував Сухопутними військами Збройних сил України.

2 лютого на тлі припущень про звільнення Залужного газета The Washington Post з посиланням на двох осіб, знайомих з цим питанням, повідомляла, що Україна поінформувала Білий дім про те, що президент Володимир Зеленський вирішив звільнити генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України.