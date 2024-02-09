Зеленський присвоїв Залужному звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський присвоїв Валерію Залужному, якого напередодні звільнив з посади головнокомандувача ЗСУ, звання Героя України.

«Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Залужному Валерію Федоровичу – генералу», – йдеться в указі, опублікованому на сайті президента.

8 лютого президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели зустріч, за підсумками якої обидва заявили про необхідність змін у ЗСУ.

Згодом Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України – замість Валерія Залужного, якому голова держави подякував «за два роки захисту».

«Від сьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським», – відзначив Зеленський.

За його словами, усі вони розглядаються на керівні посади в армії та «служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача». Зеленський також заявив, що запропонував генералу Залужному «бути й надалі разом у команді Української держави».

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58-річний генерал-полковник Олександр Сирський від серпня 2019 року і до нового призначення керував Сухопутними військами Збройних сил України.