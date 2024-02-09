The Economist проаналізував можливі ризики зміни головнокомандувача ЗСУ

Видання The Economist проаналізувало можливі ризики змін військового командування в Україні – після тривалих чуток і припущень президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ, його наступником став командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський.



«Одним із ризиків для пана Зеленського може стати невдоволення в армії, спровоковане звільненням улюбленого командувача. Генерал Сирський має репутацію людини, яка готова вступити в бій з ворогом, навіть якщо це коштуватиме великих людських і технічних втрат», – пише видання.

Журналісти зауважують, що він є суперечливою фігурою, яка викликає сильну реакцію серед офіцерів – одні вихваляють його професіоналізм, інші кажуть, що він залякує своїх підлеглих.

The Economist вважає, що Сирський є менш схильним ставити «під сумнів пріоритети свого президента», а обійнявши нову посаду, йому потрібно буде пом'якшити свій стиль командування і навчитися говорити правду владі.

«Реорганізація також спричинить дезорганізацію, оскільки офіцери перейдуть на нові посади в ланцюгу командування. Важливо, щоб ці зміни не погіршили боєздатність України. Незабаром країні знадобиться нова мобілізація, навіть якщо генерал Сирський використовуватиме свої війська переважно для оборони», – йдеться у матеріалі.

Видання зауважує, що звільнення Залужного матиме політичні наслідки.

«Заява пана Зеленського про його відставку була нечіткою щодо того, що він робитиме далі. Ті, хто знає генерала, не вважають його природженим політиком, але він не буде першим старим солдатом, якому обіцянка влади закрутила голову. У такій країні, як Україна, той чи інший олігарх, безсумнівно, побачить у ньому засіб для реалізації власних амбіцій. Він повинен зберігати почуття смирення», – пишуть журналісти.

Але найважливіше питання полягає в тому, чи зможе Зеленський отримати вигоду від звільнення генерала Залужного, щоб змінити своє бачення війни, оскільки він все ще «публічно чіпляється за свою обіцянку, що Україна поверне кожен дюйм землі, окупований військами РФ, навіть якщо він особисто знає, що це станеться нескоро, якщо взагалі станеться».



The Economist зауважує, що звільнення генерала Залужного викликає занепокоєння з важливої причини – «це знаменує новий і вирішальний етап у війні – етап, на якому Зеленський ризикує помилитися».

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8 лютого президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели зустріч, за підсумками якої обидва заявили про необхідність змін у ЗСУ.

Згодом Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України – замість Валерія Залужного, якому голова держави подякував «за два роки захисту».

«Від сьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським», – відзначив Зеленський.

За його словами, усі вони розглядаються на керівні посади в армії та «служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача». Зеленський також заявив, що запропонував генералу Залужному «бути й надалі разом у команді Української держави».

58-річний генерал-полковник Олександр Сирський від серпня 2019 року і до нового призначення керував Сухопутними військами Збройних сил України.