Увійшли до Новомихайлівки? Війська РФ рухаються на захід від Донецька

У ніч проти 8 лютого проєкт DeepState повідомив, що армія Росії зайшла до крайніх будинків у селі Новомихайлівка, за яке останній місяць йдуть запеклі бої. Чи вдалося вибити її звідти – наразі невідомо, повідомили аналітики.

«Критичною та хаотичною» залишається ситуація в Авдіївці, де РФ увійшла до міста з двох сторін і вже окупувала майже п'яту його частину. Стягує нові сили Росія і на Лимано-Куп'янський напрямок, готуючись до нових штурмів.

Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки у сьогоднішньому звіті зазначило, що основним об’єктом російських атак залишається Авдіївка.

«Росія продовжує атакувати південно-східні околиці міста, де точаться вуличні бої. За останні два тижні російські війська перекинули додаткові сили на Авдіївський напрямок, посиливши тиск на українські позиції навколо міста. Україна продовжує проводити контратаки, щоб забезпечити збереження основного маршруту постачання», – йдеться в повідомленні.

У британській розвідці також зауважили: 5 лютого 2024 року кількість російських авіаударів збільшилась з 30 до 50 на день, що на 66 відсотків більше, ніж за останні два тижні.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні зазначив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 92 бойових зіткнення, і більшість з російських атак – на Авдіївському напрямку.

На цьому фоні американське видання The Washington Post, поспілкувавшись із українськими бійцями на передовій, повідомило 8 лютого про те, що ЗСУ гостро не вистачає піхоти, новобранців, а бойовий дух захисників України падає.

Майже десяток солдатів і командирів на умовах анонімності повідомили журналістам, що в умовах, коли Росія наступає, брак солдатів став найбільшою проблемою ЗСУ.

Командир одного з батальйонів механізованої бригади повідомив, що в його підрозділі зараз лише 40 піхотинців – замість штатних 200. Через це, а також погану підготовку новобранців, солдати змушені проводити на «передку» від 5 до 10 днів – а не три, як має бути.

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«Їх треба кимось замінити, їх немає ким замінити, тому вони сидять там довше, їхній бойовий дух падає, вони хворіють або отримують обмороження. Вони виснажуються. Їх нікому замінити. Фронт тріщить. Фронт розвалюється», – заявив WP командир одного з батальйонів ЗСУ Олександр.

Критичним, за словами бійців, став і дефіцит боєприпасів – один із командирів повідомив журналістам, що йому дали лише 10 снарядів для двох гаубиць, які стоять у нього на озброєнні.

Головні питання випуску:

Що дає Росії можливий захід у Новомихайлівку на захід від Донецька?

Як Захід відреагує на можливий обвал фронту на Сході?

І чи є ризик уже стратегічного успіху Росії на Донбасі цього року?

Схід

Російські війська нещодавно просунулися на північний схід і південь від Авдіївки під час позиційних боїв у цьому районі 2 лютого – про це в своєму звіті за 2 лютого заявив американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолокаційні кадри.

Російська армія «наростила наступальну активність по всій лінії фронту, зазнаючи дедалі більших втрат», йдеться у звіті Міністерства оборони Британії 21 січня з посиланням на дані розвідки.

Інститут вивчення війни у звіті 15 січня заявив, що російські сили, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати локалізовані наступальні операції по всій східній Україні у спробі перехопити й утримати ініціативу незалежно від зимової погоди і умов місцевості. При цьому ISW вважає, що російські війська «не зможуть здійснити оперативно значущих проривів».

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський 18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги». У звіті Інституту 11 грудня зазначалось, що російські війська незначно просунулися на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна. Раніше аналітики ISW висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.