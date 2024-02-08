Розвідка Британії: Росія перекинула додаткові сили до Авдіївки, на околицях точаться вуличні бої

Місто Авдіївка на Донеччині залишається основним об’єктом російських атак, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

«Росія продовжує атакувати південно-східні околиці міста, де точаться вуличні бої. За останні два тижні російські війська перекинули додаткові сили на Авдіївський напрямок, посиливши тиск на українські позиції навколо міста. Україна продовжує проводити контратаки, щоб забезпечити збереження основного маршруту постачання», – йдеться в повідомленні.

У британській розвідці зауважують, що за останні чотири тижні по українських позиціях в Авдіївці було випущено близько 600 керованих боєприпасів тактичної авіації, а кількість російських авіаударів збільшилась з 30 до 50 на день 5 лютого 2024 року, що на 66 відсотків більше, ніж за останні два тижні.



Проте, як зауважують у розвідці, російські винищувачі змушені запускати боєприпаси на велику відстань, що знижує їхню точність через постійну загрозу з боку української протиповітряної оборони.

«Росія майже напевно продовжить наступальний тиск у цій зоні протягом наступних кількох тижнів, інтенсивно використовуючи тактичну авіацію на підтримку своїх зусиль», – додають у Міноборони Британії.

Генштаб ЗСУ останнім час звітує про велику інтенсивність російських атак на Авдіївському напрямку.

Проєкт DeepState пізно ввечері 5 лютого повідомив про черговий «надзвичайно важкий день» на півночі Авдіївки. За даними аналітиків, ситуація в місті погіршується: російська армія фокусується на закріпленні та насиченні особовим складом район «старої Авдіївки» та дачне селище біля Авдіївського коксохіму (АКХЗ).

Згодом проєкт оновив карту бойових дій: загарбники зайняли кілька будинків біля АКХЗ.