Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Війська РФ намагаються прорвати оборону ЗСУ біля Часового Яру – Сухопутні війська ЗСУ

Російські військові намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Часового Яру, застосовуючи малі штурмові групи під прикриттям дронів та артилерії, кажуть у Сухопутних військах ЗСУ
Російські військові намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Часового Яру, застосовуючи малі штурмові групи під прикриттям дронів та артилерії, кажуть у Сухопутних військах ЗСУ

Російська армія намагається прорвати українську оборону біля Часового Яру на Донеччині. Про це повідомили у телеграмі Сухопутних військ ЗСУ за результатами поїздки командувача Сухопутних військ, генерал-полковника Олександра Сирського на Бахмутський напрям.

«Ворог намагається прорвати нашу оборону в районі Часового Яру та вдається до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії. Широко застосовує дрони-камікадзе та використовує засоби радіоелектронної боротьби», – йдеться у повідомленні.

Генерал-полковник обговорив з командирами імовірну тактику дій противника та варіанти подальшого розвитку бойових дій.

Читайте також: У Маріуполі щонайменше 8 000 людей загинули через війну з березня 2022 року по лютий 2023 року – HRW

«За результатами роботи на Бахмутському напрямку генерал-полковник Олександр Сирський схвалив низку рішень. Зокрема, щодо зосередження основних зусиль на загрозливих напрямках та застосування маневру вогневими засобами» – зазначили у Сухопутних військах ЗСУ.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що російські війська нарощують інтенсивність наступальних дій на Сіверському і Бахмутському напрямках.

Начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо наголошував, що війська Росії не мають стратегічних успіхів на сході України, але активно намагаються наступати.

За його словами, велика кількість артилерійських обстрілів та знищеної російської техніки свідчить про те, що противник активно намагається наступати, шукати слабкі місця в обороні.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG