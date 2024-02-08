Війська РФ намагаються прорвати оборону ЗСУ біля Часового Яру – Сухопутні війська ЗСУ

Російська армія намагається прорвати українську оборону біля Часового Яру на Донеччині. Про це повідомили у телеграмі Сухопутних військ ЗСУ за результатами поїздки командувача Сухопутних військ, генерал-полковника Олександра Сирського на Бахмутський напрям.



«Ворог намагається прорвати нашу оборону в районі Часового Яру та вдається до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії. Широко застосовує дрони-камікадзе та використовує засоби радіоелектронної боротьби», – йдеться у повідомленні.



Генерал-полковник обговорив з командирами імовірну тактику дій противника та варіанти подальшого розвитку бойових дій.

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«За результатами роботи на Бахмутському напрямку генерал-полковник Олександр Сирський схвалив низку рішень. Зокрема, щодо зосередження основних зусиль на загрозливих напрямках та застосування маневру вогневими засобами» – зазначили у Сухопутних військах ЗСУ.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що російські війська нарощують інтенсивність наступальних дій на Сіверському і Бахмутському напрямках.

Начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо наголошував, що війська Росії не мають стратегічних успіхів на сході України, але активно намагаються наступати.

За його словами, велика кількість артилерійських обстрілів та знищеної російської техніки свідчить про те, що противник активно намагається наступати, шукати слабкі місця в обороні.