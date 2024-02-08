«Ситуація критична»: що про бойовий настрій України говорить можливе падіння Авдіївки

У лісистій південно-східній частині Авдіївки, промислового міста на Донбасі, де українські війська відчайдушно втримують російські наступи, розташований комплекс під назвою «Царська охота». Його колись часто відвідували туристи, які відпочивали у тутешньому ресторані, низькому готелі, садах та у відкритому басейні.

Заклад був міцно укріпленою базою для українських військових – сюди, поміж інших, зазирали 53-а та 110-а механізовані бригади. Це один з елементів оборони цього зараз зруйнованого міста, яке з жовтня намагаються оточити російські війська.

На початку минулого місяця російські сапери та інші війська почали прокрадатися на сотні метрів під землею з півдня, рухаючись під територією об’єкта через частково затоплений водоскидний тунель, прорізаючи металеві труби та намагаючись приховати шум за надземними вибухами мінометів. Приблизно 17 січня невідома кількість російських військ – за деякими оцінками, 150 – з'явилася за українськими лініями оборони. Це призвело до запеклих багатоденних спроб українських військ відбити атаку.

Якщо кілька тижнів тому ми говорили, що складно, але контрольовано, то зараз дуже складно, навіть можна сказати, що десь місцями критична ситуація

Несподіванку, деталі якої описали російські воєнні блогери та підтвердили українські джерела, частково відбили. Але останніми днями повідомлення стали навіть більш зловісними: російські війська перебувають у самому місті і б’ються з українськими силами квартал за кварталом.

За відсутності серйозної тактичної помилки з боку Росії або України, яка призвела б до залучення розтягнутих резервів на підсилення, Авдіївку, ймовірно, захоплять протягом тижнів, якщо не днів, говорять спостерігачі.

«Якщо кілька тижнів тому ми говорили, що складно, але контрольовано, – сказав голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш у телевізійному коментарі 6 лютого, – то зараз дуже складно, навіть можна сказати, що десь місцями критична ситуація».

Російські підрозділи закріпилися на одній з вулиць на північній околиці. Два тижні тому ворог зумів зайти на дві вулиці на південній околиці міст

«Російські підрозділи закріпилися на одній з вулиць на північній околиці, – повідомив у телеграмі український активіст і журналіст Юрій Бутусов. – Два тижні тому ворог зумів зайти на дві вулиці на південній околиці міста».

Уздовж 1200-кілометрової лінії фронту зимове невдоволення України перетворюється на розчарування, адже російські війська повільно і важко просуваються у Авдіївці та щонайменше у ще одній локації – Куп’янську в Харківській області і далі на північ.

Зважаючи на те, що політична боротьба у США призупинила новий пакет озброєння на 60 мільярдів доларів, а також на попередні ознаки та фактичне зняття з посади головнокомандувача країни, настрій в Україні напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії стає все більш понурим.

Найімовірніше, до кінця місяця [місто] доведеться залишити

«Ситуація складна, жахлива, – розповів в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього. – Найімовірніше, до кінця місяця [місто] доведеться залишити. Це вже зрозуміло навіть початківцю – людині, яка не розбирається у військовій справі».

Українці «загалом змирилися. Я маю на увазі, що [всі] розуміють ризики у разі, якщо не буде фінансування зі США, але роблять те, що можуть», – сказав Микола Бєлєсков, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень. Наприклад, намагаються підняти виробництво дронів.

«Головне питання, яке залишається відкритим: що буде далі, у другій половині року або чи зможемо ми витримати наступний раунд російського наступу без значної допомоги США», — сказав він.

Щодо Авдіївки, «якщо Росія зможе завдати великої шкоди у той час, як ми намагаємося поповнити гарнізон міста, тоді краще відійти, – розповів Бєлєсков. – Якщо ні, то краще битися».

«Стабільно, але стабільно погано і з тенденцією до погіршення»

Минулого червня українська армія, підкріплена поставками потужної західної зброї, розпочала масштабний контрнаступ. Її підсилили нові танки, бронетранспортери, самохідна артилерія, бойові машини піхоти.

Метою було прорвати російські лінії в кількох ділянках: на південь від Оріхова у південному районі Запорізької області, на південь від Великої Новосілки у Донецькій області і далі на схід, і на півночі – навколо знищеного міста Бахмут у Донецькій області.

Однак наприкінці минулого року ці зусилля зазнали невдачі через глибокі, добре збудовані траншеї та протитанкову оборону, що завдало значних втрат українським бригадам, які пройшли навчання НАТО. Амбітна і одночасна спроба перетнути річку Дніпро на півдні, біля Херсону, та створити там плацдарм також зупинилася, оскільки українські військові надто ненадійно трималися у маленькому селі, не маючи змоги вирватися.

Водночас у жовтні російські війська розпочали власний контрнаступ меншого масштабу. Вони тиснули на українські війська, зокрема в Авдіївці, місті, що стало більш відомим через колись найбільший коксохімічний завод в країні. Відносно високе розташування міста дозволило українським військам поставити під загрозу ключову магістраль на сході та чинити тиск на місто Донецьк, околиці якого всього на відстані 10 кілометрів на південь.

Російські війська намагалися оточити місто, просуваючись до сіл на північному заході та південному сході, але їм завадила, власне, українська оборона. Західні експерти заявили, що Росія зазнала великих втрат у техніці, а також значних втрат особового складу. Особливо йдеться про підрозділи, що складалися з ув'язнених, яких російські командири наймали для атак хвилями піхоти у стилі Першої світової війни.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, за перший місяць зосереджених зусиль Росія втратила щонайменше одну бригаду, а це близько 4 тисячі солдатів.

Тоді російські командири змінили тактику на напади «грубою силою» з усіх сторін міста. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Барабаш наприкінці листопада. Водночас українські війська почали говорити про серйозну нестачу боєприпасів у Авдіївці та на інших ділянках. За однією з оцінок, у грудні Україна запускала лише 2 тисячі артилерійських снарядів на день, порівняно з 7 тисячами минулого року. На противагу цьому, російські сили досягали показника у близько 10 тисяч снарядів щодня.

Далі, 17 січня, сталася несподівана атака через підземний водний тунель. Попри те, що українські військові обмежували просування російських військ, тепер, як повідомлялось, вони були змушені вступити з ними у вуличні бої у південних і північних районах. Окремі повідомлення стверджують, що дорога із заходу на схід, яку використовує Україна для поповнення оборони та евакуації поранених, перебуває під дедалі більшою загрозою, а деякі російські воєнні блогери кажуть, що українська оборона падає.

«Якщо армія Росії візьме під контроль дорогу [постачання], ЗСУ будуть змушені, очевидно відійти з Авдіївки», – заявив колишній радник Кремля Сергій Марков у телеграм-дописі 6 лютого. – Це буде велика перемога російської армії».

«Ситуація навколо Авдіївки є, я б сказав, стабільною, але стабільно поганою і з тенденцію до погіршення, – розповів Майкл Кофман, аналітик із питань оборони Фонду Карнегі, у подкасті, опублікованому 30 січня. – Оскільки російські сили досягають поступових успіхів… Я досі притримуюся свого попереднього судження з минулої осені, що є великий шанс того, що Авдіївку врешті-решт буде втрачено».

Законодавчий «параліч»

Невдачі на полі бою пов’язані із законодавчим «паралічем» у Вашингтоні, що був найбільшим джерелом зброї та військового обладнання для України від початку вторгнення у лютому 2022 року.

Незважаючи на заклики президента Джо Байдена, законодавці-республіканці відмовилися схвалити новий пакет озброєння для України на 60 мільярдів доларів, пов’язуючи це з переглядом імміграційної політики США – перспективи щодо її схвалення зараз також дуже туманні. Чи зможуть законодавці та Білий дім покласти край протистоянню, яке заморозило і військову допомогу Ізраїлю, незрозуміло.

В цілому українці продовжують підтримувати як уряд Зеленського, так і загальну боротьбу проти російського вторгнення. Про це свідчить опубліковане у грудні опитування Київського міжнародного інституту соціології. Дослідження, проте, також демонструє поступове зниження оптимізму на противагу попередньому року, коли Україна здійснила два успішні контрнаступи – у Харківській області та на півдні, у Херсоні.

Зі свого боку Зеленський намагався зміцнити бойовий дух військових, відвідавши потенційно небезпечні прифронтові зони: наприклад, Авдіївку в останній тиждень грудня. А нещодавно він побував у селі Роботине Запорізької області, де російські сили проводили розвідувальні атаки.

«Росія наразі утримує стратегічну ініціативу, – зауважив генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян у статті Foreign Affairs, яка вийшла 5 лютого. — На жаль, поразка [для України] — це все ще можливий результат».