Головнокомандувач ЗСУ Сирський: що про нього відомо і чого чекати

- Відставка Залужного і чого чекати від нового Головнокомандувача ЗСУ Сирського?
Зеленський звільнив Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Тепер на цій посаді генерал Сирський.
Як українці сприйняли таке рішення президента? Що може стояти за відставкою насправді? Що відомо про Сирського і чого від нього чекати?
- Реакція опозиції?
Опозиційні фракції і волонтери критикують Зеленського за рішення щодо відставки Залужного.
Чи не спричинить таке рішення ще більший розкол у суспільстві?
- Реакція Білого дому
Є «суверенним рішенням» української влади. У Білому Домі відреагували на зміну Головнокомандувача в Україні. Активно обговорює цю кадрову ротацію і світова преса. Далі більше реакцій на відставку Залужного.
- Новий обмін: 100 оборонців Маріуполя
– Україна повернула з полону 100 людей, більшість із них — оборонці "Азовсталі". Усе, що відомо про обмін станом на зараз, розповім.
- Путін і Карлсон
– «Денацифікація» України і заборона неонацистських рухів – такими Путін назвав цілі війни в Україні в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону. Мовляв, Росія хоче «закінчити» бойові дії переговорами, проте Київ нібито відмовився від діалогу з Москвою за вказівкою з Вашингтона.
Розбір тез російського президента – далі.
Більше про це і не тільки дивіться в програмі Свобода. Ранок:
Форум