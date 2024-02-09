Головнокомандувач ЗСУ Сирський: що про нього відомо і чого чекати

Відставка Залужного і чого чекати від нового Головнокомандувача ЗСУ Сирського?

Зеленський звільнив Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Тепер на цій посаді генерал Сирський.

Як українці сприйняли таке рішення президента? Що може стояти за відставкою насправді? Що відомо про Сирського і чого від нього чекати?

Реакція опозиції?

Опозиційні фракції і волонтери критикують Зеленського за рішення щодо відставки Залужного.

Чи не спричинить таке рішення ще більший розкол у суспільстві?

Реакція Білого дому

Є «суверенним рішенням» української влади. У Білому Домі відреагували на зміну Головнокомандувача в Україні. Активно обговорює цю кадрову ротацію і світова преса. Далі більше реакцій на відставку Залужного.

Новий обмін: 100 оборонців Маріуполя

– Україна повернула з полону 100 людей, більшість із них — оборонці "Азовсталі". Усе, що відомо про обмін станом на зараз, розповім.

Путін і Карлсон

– «Денацифікація» України і заборона неонацистських рухів – такими Путін назвав цілі війни в Україні в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону. Мовляв, Росія хоче «закінчити» бойові дії переговорами, проте Київ нібито відмовився від діалогу з Москвою за вказівкою з Вашингтона.

Розбір тез російського президента – далі.

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