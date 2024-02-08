Умєров подякував Залужному «за всі досягнення і перемоги»

Міністр оборони України Рустем Умєров відзначив роль генерала Валерія Залужного в перші два роки повномасштабного російського вторгнення, відзначивши, що «наші воїни відбили навалу агресора, захистили нашу державність, і продовжують щодня захищати нашу незалежність».

«Але війна не залишається однаковою. Війна змінюється та вимагає змін. Бойові дії 2022, 2023 та 2024 років – це три різні реальності. 2024-й принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії. Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних сил України. Щиро вдячний Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги», – відзначив міністр оборони.

Це повідомлення Рустем Умєров оприлюднив після того, як президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрілися 9 лютого. Обидва учасники зустрічі за її підсумками повідомили про необхідність змін.

Згодом Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України – замість Валерія Залужного, якому глава держави подякував «за два роки захисту».